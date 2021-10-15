城中城46死！嫌疑情侶檔身分曝　骨董店老闆曝內情：每天都喝酒

記者吳奕靖、林昱萱／高雄報導

高雄城中城14日凌晨發生大火，最終釀46死、41傷的慘劇，而目前一對情侶檔被列為關鍵嫌疑人，其中黃女對於供詞3度改口，因此更引發外界懷疑。此外，稍早兩人的身分也隨之曝光。

▲古董店老闆曝內情。（圖／記者吳奕靖攝）

據悉，起火點為一樓骨董店後方，而稍早骨董店老闆接受訪問時表示，「我認識情侶檔中的男生，他是遊民、沒有職業，這邊的人幾乎都沒有職業，這邊有些人很可憐，他們每天喝酒、也沒有職業，每天都這樣喝酒、發酒瘋，兩個人差不多50、60歲，我跟女的不認識。」

據悉，該對情侶檔並不住在城中城，但兩人時常會來骨董店佔據後方的小房間。此外，被問及是否知情該對情侶檔疑似在骨董店內點檀香一事，該名骨董店老闆則表示，他們應該是買不起檀香，應該是點蚊香。

另外，檢警調查，起火點位在城中城一樓某骨董店後方的套房，套房郭姓男住戶與黃女為情侶關係，前一天深夜兩人在套房發生爭吵，郭男負氣騎機車離開，黃女則繼續和友人飲酒，過程中燒檀香驅蚊，黃女14日凌晨離開時，疑似把餘燼隨意亂扔到垃圾桶，進而引發火災，加上現場有數罐卡式瓦斯罐及易燃物，才導致火勢迅速蔓延。

不過，黃女被傳喚之後，對於詳細事發經過三次改口，一開始先是聲稱將檀香餘燼丟在垃圾桶，之後又說有將餘燼帶走處理，最後才又改口聲稱忘記怎麼處理。