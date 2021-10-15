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雪梨11月開放邊境　國際旅客接種完整疫苗不須隔離

▲▼雪梨歌劇院。（圖／路透）

▲新南威爾斯州預計將於本周末達成80%成年人完整接種的疫苗施打目標。圖為雪梨歌劇院。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲2020年3月因新冠疫情關閉邊境迄今，不過新南威爾斯州州長今（15）宣布，雪梨將於11月1日開始對國際旅客進行防疫鬆綁，已完整接種疫苗者將無須接受新冠隔離，宣告長達19個月的海外旅行限制令結束。

路透報導，新南威爾斯州預計將於本周末達成80%成年人完整接種的疫苗施打目標，遠比澳洲其他地方高出許多，甚至至少需要數周的時間才能達成80%的目標。州長佩羅特（Dominic Perrottet）表示，「我們正帶領國家走出疫情陰霾，向世界開放雪梨及新南威爾斯州」。

依據澳洲聯邦政府7月所公布的重新開放計畫，一旦疫苗完整接種率達到80%，就會允許已完整接種疫苗的澳洲國人返國，並逐步重起國際旅客入境。總理莫里森（Scott Morrison）並未立即針對新南威爾斯州的重新開放計畫發表評論。

澳洲政府先前為了因應疫情，在2020年3月關閉國際邊境，幾乎只允許公民及永久居民入境，不但有人數限制，還必須自費接受為期2周在飯店的強制性隔離。

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