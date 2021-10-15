《氣球女孩》改名後二次拍賣7億成交　作者曾放碎紙機「毀掉一半」

▲半毀的《氣球女孩》畫作改名為《愛在垃圾桶裡》。（圖／路透）

實習記者林郁婷／綜合報導

《氣球女孩》（Girl with the Balloon）是英國塗鴉藝術家班克西（Banksy）的作品，曾在2018年蘇富比拍賣會上被碎紙機半毀，但仍然賣出106萬英鎊（約新台幣4000萬元），後改名為《愛在垃圾桶裡》（Love is in the Bin），如今再次被拿出來拍賣，成交價為1850萬英鎊（約新台幣7.28億元），約是首次成交價的18倍。

根據《BBC》報導，半毀的《氣球女孩》重新取名為《愛在垃圾桶裡》，當地時間周四在蘇富比拍賣行拍賣，最初售價為1600 萬英鎊，最後包括保險費在內，以1850萬英鎊賣出，成為班克西所有拍賣作品中價格最高的一件，新主人是一位不透露名字的歐洲女性。

《氣球女孩》在2018年蘇富比拍賣會上以將近110萬英鎊價格落槌，突然被捲進隱藏的碎紙機裡，畫有女孩和心型氣球的畫布整個被切掉一半。事後，班克西發佈一段影片並表示，隱藏的碎紙機是他裝的，原本打算全部絞碎，沒想到突然卡紙而半毀。

蘇富比現代藝術部主管布蘭奇克（Alex Branczik）表示，班克西在上次拍賣會「這幅切碎的藝術品，並沒有造成多大破壞，反而創造了新作品。」