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「離我家5分鐘距離！」他曝城中城2大漏洞：22年後不再幸運

▲▼高雄城中城大火。（圖／記者吳世龍攝）

▲檢警持續調查起火原因，初判起火點位在1樓一間小套房。（圖／記者吳世龍攝）

記者周亭瑋／綜合報導

高雄城中城大火釀46死、41傷悲劇，是高雄有史以來死傷最慘重的單一建物火警。時代力量議員林于凱發文直指，慘劇背後存在很大的漏洞，同時也感慨直呼，那裡是他熟悉的地方。

林于凱在文中提到，「高雄城中城套房失火　28人劫後餘生」這是1999年7月4日華視新聞報導的標題，22年後的清晨，這一次不再那麼幸運，帶走了很多人，還有一些傷者正在搶救中，祈禱能有更多的好消息。

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關於城中城的使用背景，工務局也給予解答，這棟大樓地上12樓、地下2樓，經查該大樓使用執照，其1樓至4樓用途為商場、5樓及6樓用途為電影院、1-6樓已廢棄多年、7-11樓為住宅、12樓已廢棄，「由於多年無營業的事實，依照《建築物公共安全檢查簽證及申報辦法》，8層以上未達16層之H-2組別（住宅用）建築物，每3年要檢查跟申報一次，而施行日期由當地主管建築機關，依實際需求公告。」

▲高雄市鹽埕區城中城大火逾20死傷，部落客層走訪感覺氣氛沉重詭譎。（圖／翻攝部落格「假文青的廢墟散步」）

▲大樓內氣氛沉重詭譎。（圖／翻攝部落格「假文青的廢墟散步」）

不過問題來了，林于凱指出，高雄市政府目前並無「H-2 組別（住宅用）建築物該分類檢查施行日期」的公告，所以現在不做檢查不申報完全沒有違法，這是一個非常大的漏洞，「從這個公文的說明能知道，為何工務局會宣稱不做公安檢查、不申報，沒有違法。」

他還提到，城中城最近一次公安檢查為2002年，公安申報則沒有紀錄，「根據消防局的訊息，城中城在2019-2020年都有進行消防安檢，只是因為該大樓沒有管委會，有些住戶若不願配合檢查，會有執行上的困難，加上該大樓一直以來都沒有成立管委會，所以也沒有消防安檢平面圖。

▲▼高雄鹽埕城中城大樓陷入火海。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄鹽埕城中城大樓陷入火海。（圖／記者許宥孺翻攝）

「城中城就離我家5分鐘的距離，是我熟悉的地方。」林于凱不禁感慨，他直言，城中城從過去繁華的商場，到如今的悲劇，除了公安及消防上的漏洞，也顯示出一些老舊住商混合大樓的潛在危機，所有權人年老或已不住在此，都更的啟動困難，形成一個弱勢的社區，這是一個不容易處理的問題，但必須面對。

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