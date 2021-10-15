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美FDA建議「追加施打第3劑莫德納」　僅限65歲↑長者與高危險族群

▲▼莫德納疫苗。（圖／路透）

▲莫德納疫苗。（圖／路透）

文／中央社華盛頓14日綜合外電報導

美國食品暨藥物管理局（FDA）專家諮詢小組今天無異議通過建議美國65歲以上長者與重症高風險人士，施打莫德納藥廠（Moderna Inc）的COVID-19疫苗追加劑。

《路透社》報導，若FDA正式同意莫德納追加劑，美國疾病管制暨預防中心（CDC）將就誰該追加施打，做出明確建議。CDC顧問預計下週開會。

FDA疫苗和相關生物產品諮詢委員會（Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee）今天以19比0票同意莫德納追加劑後，明天將評估是否對嬌生公司（Johnson & Johnson）的疫苗做出類似建議。

莫德納正在尋求當局批准50微克的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗追加劑，劑量雖為原本的一半，但仍比輝瑞（Pfizer）/BioNTech疫苗的30微克要來得多。

除了65歲以上長者與重症風險人士，針對因工作經常暴露在染疫風險下的18至64歲人士，FDA專家小組也通過建議批准施打第3劑。而第3劑與原本的兩劑須間隔至少6個月。

白宮8月宣布，計劃待FDA與CDC通過後，推行大規模施打追加劑的行動。隨後美國衛生官員便面臨批准COVID-19疫苗追加劑的壓力。

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