超狂職缺來了！付20萬薪水讓你爽看《辛普森》　驚人徵才原因曝光

▲漫畫家格朗寧（Matt Groening）創作的《辛普森家庭》被打趣為「假動畫真預言」。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

美國長壽動畫《辛普森家庭》（The Simpsons）風靡全球30年，劇情內容除了緊貼時事外，也曾多次準確預言不少大事，被打趣形容為「假動畫真預言」。英國線上賭場鉑金賭場（Platin Casino）看中其預言能力，在網上招聘員工觀賞《辛普森家庭》，以幫助專家預測未來。

綜合《紐約郵報》與《獨立報》報導，鉑金賭場最近在其官網上貼出徵才廣告，開出「《辛普森家庭》分析師」的職缺，希望分析師能仔細觀看每一集的劇情後，將分析提供給鉑金賭場，藉此預測未來可能發生的大事。

▲鉑金賭場徵才廣告。（圖／翻攝自鉑金賭場官網）

鉑金賭場指出，「眾所周知，《辛普森家庭》已多次準確預言我們生活中的重大事件，包括川普當選總統、新冠大流行以及最近英國各地的燃料短缺等。在新一年來臨之際，我們決定對《辛普森家庭》進行測試，看看在分析了每一集後，它是否能幫助我們預測未來。」

徵才廣告寫道，《辛普森家庭》分析師需在8週內將280多個小時的《辛普森家庭》看完，並記錄劇情中特別突出的故事情節，以幫助專家預測未來。鉑金賭場歡迎世界各國18歲以上的網友報名，但必須精通英文、有良好的寫作技巧，最好是非常喜歡《辛普森家庭》。

鉑金賭場將為《辛普森家庭》分析師提供5000英鎊（約新台幣20萬元）的報酬，換算下來，平均每小時的時薪約為17英鎊（約新台幣653元）、每集約6.8英鎊（約新台幣260元），另外還會再給付75英鎊（約2880元台幣）作為支付線上影視平台和Wi-Fi的費用。為了讓員工在最佳環境工作，鉑金賭場也將為成功的應聘者每週提供一盒甜甜圈。

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