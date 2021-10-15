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44歲富婆月砸59萬包養小狼狗　「要能滿足我所有需求」

▲▼ 。（圖／翻攝自IG、TIKTOK）

▲茱莉分享和男友的互動 。（圖／翻攝自TIKTOK）

記者崔子柔／綜合報導

44歲的富婆茱莉（Julie）常在IG上分享生活，也對自己糖媽（sugar mama）的身分引以為傲，她每個月會給男友1.5萬英鎊（約57萬台幣）的零用錢，男友則要負責滿足她所有需求。

根據《太陽報》報導，茱莉這任男友比她年輕15歲，走在路上常被人誤認是母子，不過她也坦言，她就是喜歡能跟上自己的年輕男人。

▲▼ 。（圖／翻攝自IG、TIKTOK）

▲▼茱莉樂於分享辣照。（圖／翻攝自IG）

▲▼ 。（圖／翻攝自IG、TIKTOK）

茱莉曾在影片中提到，她會買給男友任何他想要的東西，而男友則需滿足她所有需求，「但他這個月忘記打掃泳池了，我應該會扣他薪水」。

有網友好奇，「不會擔心年紀輕的男人容易離開嗎？」茱莉則笑說，「他不是更應該擔心我離開嗎？」

@julie.withthebooty

Questions I get asked as sugar mama ##cougar ##cougartok ##cougarville ##cougarsoftiktok

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