城中城46命關鍵人她3次改口　2罐八寶粥、焦黑香爐成重點

記者黃翊婷／綜合報導

高雄鹽埕區城中城14日一場大火奪走46人性命，造成41人受傷。一樓住戶黃姓女子坦承曾在現場燒檀香，但否認縱火；不過，她涉有重嫌卻3次更改供詞，且拒絕夜間偵訊，檢警將在今日（15日）展開訊問，而現場找到的香爐和2個八寶粥鐵罐則被當成重要證物，後續將進一步進行化驗。

▲檢警在城中城一樓找到一個燒焦香爐。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

城中城大樓大火釀成46死、41傷的悲劇，是高雄有史以來死傷最慘重的單一建物火警，也是自1995年台中衛爾康餐廳大火以來，全台死亡人數第二高的單一建物火災事故。這場大火直到14日晚間9時才完全撲滅，由於大樓住戶混雜，事發後歷經15個小時進行大體比對程序，仍有有27具遺體待指認。

起火原因究竟為何，檢警初步調查研判起火點位於一樓某骨董店後方的套房，套房郭姓男住戶與黃女為情侶關係，事發前一天深夜兩人在套房發生爭吵，郭男負氣騎機車離開，黃女則繼續和友人飲酒，過程中燒檀香驅蚊，她14日凌晨離開時，疑似把餘燼隨意亂扔到垃圾桶，進而引發火災，加上現場有數罐卡式瓦斯罐及易燃物，才導致火勢迅速蔓延。

▲目擊者曾聽見爆炸巨響。

對此，黃女14日晚間被警方傳喚到案說明，坦承確實有燒檀香驅蚊，但否認有故意縱火的情況，最後又改口稱不清楚為何會發生火災，也不認為火災與她丟棄檀香餘燼的行為有關。

警方表示，黃女第一時間供稱檀香餘燼是丟在垃圾桶，接著改口說帶走處理，最後又改口忘記怎麼處理，3次供詞不一，因而認為她涉有重嫌，不過，由於她拒絕夜間偵訊，15日將交由檢察官訊問。

▲初步研判起火點位於一樓某骨董店後方的套房。（圖／記者吳世龍攝）

另外，檢警在一樓找到一個香爐和2個八寶粥鐵罐，後續會進一步展開化驗，釐清是否與火災有關。目前郭男和黃女均被檢警列為重要關係人，一樓房間有無電源、起火點是否確定在郭男套房、火災是否為人為疏失或電線走火造成等，整起事件還有眾多疑點有待一一調查。

▼大樓外牆被燒得焦黑。（圖／記者洪靖宜、賴文萱攝）