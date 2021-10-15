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下大雨還要攀百岳！3姊弟爬「屏風山」受困　消防曝：還有8人待援

▲▼3姊弟登百岳「屏風山」 遇溪水暴漲受困。（圖／東森新聞）

▲3姊弟攀登台灣百岳屏風山，結果遇到溪水暴漲受困。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

位於南投花蓮交界的台灣百岳屏風山，攀登難度相當高，光過去半年就發生3起死亡意外，這次受颱風外圍環流影響，山區狂風驟雨，不料仍有3姊弟前往攀登，結果遇到溪水暴漲受困，所幸最後被警消成功救回。南投消防局表示，連假至今，山區事故中還有7人待援，並有1人獨攀失聯，正在全力搜救。

根據《東森新聞》報導，3姊弟13日相約一起攀登屏風山（從花蓮太魯閣國家公園登山口進入），儘管當天因為颱風外圍環流影響，3人仍冒著狂風大雨上山，不料下山時行經松針營地附近的野溪時，碰上溪水暴漲進而受困，趕緊打電話求救。

由於中橫道路暫時中斷，花蓮消防局人員無法前往，只好請求南投消防局支援。南投消防局接獲通報後，隨即出動人力從登山口進入，走了快3小時才接觸到3人，在大雨及湍急的溪水中架設繩索，最後成功把受困的3人救出，護送回到登山口，歷經12小時順利完成任務。

▲▼3姊弟登百岳「屏風山」 遇溪水暴漲受困。（圖／東森新聞）

▲南投縣消防局表示，從國慶連假至今，還有2件事故仍在搜救中。（圖／東森新聞）

仁愛消防分隊分隊長顧家瑀表示，「從登山口到達松針營地路程約3.5小時，途中需經過3處溯溪，由於山區持續下大雨，所以搜救過程異常的艱辛，所幸3人均平安」。他也提醒，「山區天氣多變化，請登山客前往登山前，須留意是否有大雨特報及豪雨特報」。

南投縣消防局表示，從國慶連假至今，由於山區降下大雨、溪水暴漲，目前還有2件事故仍在搜救中，其中一個為丹大營地有一行7個人受困，救難人員光上山就要4、5天，後續還要再派直升機吊掛救援，另外一個則是有一人獨攀能高山，失聯至今音訊全無，仍在地毯式搜索中。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

 

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