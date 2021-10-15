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主計長20元麵線之亂！蚵仔煎的英文超高級　何不食肉糜可以這樣說

記者王佩翊／編譯

行政院主計總處主計長朱澤民日前因在備詢時稱「一碗蚵仔麵線20元」，引發軒然大波，許多網友狠酸他「吃米不知米價」，但他本人事後卻又改口稱「聽錯了」，引起網友熱議。Podcast節目《宇宙人外信》最新一集就要來教大家蚵仔麵線的英文，還有失言、講錯話的各種用法。

▲點擊收聽《宇宙人外信》，一起聽時事學英文！ 

主計長朱澤民7日在立法院接受備詢時，被立委羅明才問道，「你知道蚵仔麵線現在一碗要多少錢？」朱在經過確認後隨即答道，「大概20塊左右吧！」不但引起現場立委一陣譁然，連負責提問的立委羅明才都忍不住批他「不食人間煙火」。

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 主計長朱澤民堵訪 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院主計長朱澤民。（圖／記者屠惠剛攝）

《宇宙人外信》最新一集藉由本篇新聞的幾個關鍵字來介紹，其中蚵仔為「Oyster」，因此蚵仔煎可以說是「Oyster omelet」，蚵仔麵線則可以說是「Oyster noodles」。如果要強調麵線是非常細的麵則可以說是「fine noodles」。

失言或是講錯話在英文中也有許多講法，首先評論可以說是「comment」或是「remark」，而不禮貌則是「offensive」，因此失禮的言論便可以說是「offensive comment」或是「offensive remark」。主持人Ethan也特別分享一個有關於說錯話的有趣用法，也就是「I put my foot in my mouth.」而如果是要挽回自己說錯話的局面，則可以說「How do I get my foot out of my mouth?」

其他還有更多有趣內容，想聽完整的《宇宙人外信》節目，可以點擊連結或上更大Podcast平台收聽。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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