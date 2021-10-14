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29歲女離奇失蹤　2週後被發現陳屍舊警車！警方拒調監視器家屬氣瘋

▲▼南斯（Christina Nance）。（圖／翻攝自眾籌網站Go Fund Me）

▲南斯被發現陳屍在警局外的停車場，但警方卻不清楚她的死因。（圖／翻攝自眾籌網站Go Fund Me）

記者葉睿涵／綜合報導

美國29歲女子南斯（Christina Nance）於7日上午9點，被發現陳屍在亨茨維爾（Huntsville）警局停車場的一輛廢棄警車上。其家屬要求警方給予一個滿意的解釋，但警方目前仍在調查南斯的死因。

綜合美聯社等外媒報導，一名警員7日上午9點經過亨茨維爾警局的停車場時，突然發現南斯陳屍在了一輛廢棄警車上。警方隨即展開調查，但麥迪遜郡的驗屍官辦公室卻未發現任何與謀殺或外傷有關的證據，因此警方將進行進一步的屍檢和毒理學分析，以調查南斯的死因。

▲▼警車。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲南斯的屍體在一輛舊警車上被發現。此為示意圖，與本新聞無關。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

南斯的家人表示，南斯在約莫2週前開始失蹤，沒想到最後卻在舊警車內被發現；他們深感不解，因此想要到警局查看監視器，卻被警方以「調查員不在辦公室」為由拒絕，「我們不相信南斯會隨便爬入一輛警車，並默默地死在那裡，而且可疑的是，警車怎麼會沒有上鎖，我們需要知道真相」。

南斯的家人也指出，南斯生前曾多次到警局尋求幫助，還幾次請家人到警局去接她，但這一次他們卻再也見不到南斯了。報導稱，南斯過去8年曾多次因非暴力違法行為被捕，大多是因為行為不檢。

南斯家屬的代表律師克倫普（Ben Crump）表示將全力查明南斯死亡的真相，而家屬也在眾籌網站Go Fund Me為她的葬禮籌募費用。不少與南斯熟識的人也在網上哀悼，「南斯是一個很溫柔的人，她很甜美，又很有耐心」、「南斯既可愛，又有趣，如果你認識她，你一定會愛上她聰明又有愛心的靈魂」。

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