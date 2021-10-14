實現女兒心願特製「禰豆子箱子」　爸嘆炭次郎厲害：腰痛到快死了

▲日本一名父親應女兒要求，手工製作《鬼滅之刃》中禰豆子的箱子，雖非木箱，但力求堅固又耐用的成品，讓女兒真的能模擬禰豆子窩在箱子裡，讓爸爸背著走，箱上還刻有女兒的名字。（圖／鏡週刊／翻攝推特@asokara）

圖文／鏡週刊

在日本熊本縣的阿蘇，有位父親被女兒要求，希望能做給她《鬼滅之刃》裡「禰豆子的箱子」，於是他便在有限的時間與費用下，做出一款堅固，而且真的可以背上女兒的箱子。即便不完全相像，但各種用心的細節以及女兒開心的笑容，讓許多網友都大讚父愛太偉大。但實際背著女兒散步的爸爸感想卻是：「腰痛到快死了啊！炭次郎太厲害。」

日本人氣動漫《鬼滅之刃》即將上映新一期的動畫「遊郭篇」，及屢破票房紀錄的電影版「無限列車篇」，在日本已於電視播出，近日又掀起一波鬼滅話題。日本有個小女孩就向爸爸要求：「幫我做禰豆子的箱子。」不想讓女兒失望的父親，特別在百忙之中以極低的成本，製作出形狀相似的箱子，並盡可能輕量化，讓女兒在進去後，可由爸爸背著外出散步。

爸爸將女兒專屬的「禰豆子箱」的開箱照上傳推特後，吸引超過7萬網友推讚，「為了女兒這麼努力的父親太厲害了！」「看著小孩的笑容覺得好溫暖。」而這位平常就有在做手工作品的爸爸，製作女兒期盼的禰豆子箱時，力求實用性與耐用性，雖然外型不完全相似，有些網友乍看還以為投票箱，但用心特製仍讓許多人感動，「很多細節做得很認真。」「還有刻上名字超棒的。」

▲《鬼滅之刃》中將身體縮在特製箱內的小禰豆子有超高人氣，日本一位小女孩也坐進爸爸特製的箱子裡在鄉間散步，父親用心還原讓網友大讚感動。（圖／鏡週刊／翻攝推特@asokara／@kimetsu_off）

但原PO提到，背著女兒在鄉間散步時，恥度比較低的老婆還一直對女兒說：「好害羞喔不要探出頭啦！」但感覺自己就像禰豆子一樣的女兒，還是興奮的從開口看著周圍風景。而背著箱子的原PO感想則是：「我腰痛到快死了，炭次郎真的太厲害了！」這部分網友笑回：「禰豆子進箱子會變小變輕啊，不然你可能要練一下全集中呼吸。」



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