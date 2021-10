即／黎巴嫩首都爆槍響1死6傷！槍口瞄準示威群眾　驚悚逃命潮曝光

▲大批群眾聽到槍響及爆炸聲逃命。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合外電報導

黎巴嫩首都貝魯特(Beirut)14日驚傳爆炸聲及激烈槍響,發生地點就在真主黨(Hezbollah)及其盟友支持者的示威抗議現場周邊,造成至少1人死亡、6人受傷。依據推特流傳的畫面,隨著槍聲響起,大批群眾紛紛逃命躲避。

A sniper opens fire at a Hezbollah-Amal protest to demand the removal of Bitar, the judge in charge of investigating the Beirut port explosion. There are dead and wounded. A very dangerous escalation pic.twitter.com/lZdWIlXHep