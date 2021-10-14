「高雄城中城大火」登CNN頭版！各大外媒高度關注　BBC曝救援難處

▲高雄鹽埕城中城大樓陷入火海。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者吳美依／綜合外媒報導

高雄市鹽埕區城中城14日凌晨發生大火，目前累計46死41傷，隨著救援行動持續深入，傷亡人數可能還會攀升。NHK、《路透社》、《法新社》等國際媒體對此高度關注，CNN、BBC將消息刊登在頭版，後者更在報導中指出，較低樓層堆滿閒置雜物，使得救援工作變得更加困難。

CNN寫道，台灣一棟13層住商混合大樓於凌晨2時45分發生大火，超過377名救援人員趕赴現場，終於在上午7時17分撲滅火勢；截至中午至少62人獲救，救援行動仍在進行中。內文引述《中央社》報導，許多居民都是患有身體殘疾的老年人，警方正在調閱監視器，尚未排除人為因素。

▲外媒報導高雄城中城大火。（圖／翻攝CNN、BBC首頁）



《美聯社》報導，該建築物約有40年歷史，如今發生「極其猛烈」的火勢，下面幾層已經被燒得完全焦黑。

《紐約時報》報導，該棟大樓約有120戶，7至11樓住戶還有許多低收入戶與年長居民，雖然過去非常繁榮，但近年狀況卻嚴重惡化，甚至被當地人稱為「高雄第一鬼樓」（Kaohsiung's No. 1 ghost building）。根據近日拍攝的照片與影片，建物內部電線外露、水管腐蝕，昏暗樓梯間也被瓦礫雜物堵住，安全狀況令人擔憂。