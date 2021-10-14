美9月通膨較去年同期升溫5.4%　追平2008金融海嘯以來最大增幅

▲美聯社指出，新車、食物、天然氣與餐廳都調漲價格，使得美國消費者物價從8到9月上升0.4%。（圖／路透）

文／中央社華盛頓13日綜合外電報導

由於紊亂的全球供應鏈持續加深動盪，美國9月的消費者物價再次上升，使得通貨膨脹較去年同期上升5.4%，追平2008年金融海嘯以來的最大增幅。

美聯社指出，新車、食物、天然氣與餐廳都調漲價格，使得美國消費者物價從8到9月上升0.4%。

美國勞工部今天表示，9月的消費者物價指數（CPI）年增率與6、7月一樣達13年來的高點。排除波動較大的食品和能源類別，9月的核心通膨增加0.2%，也比去年同期增長4%；核心物價在6月達30年來新高的4.5%。

美國聯邦準備理事會（Fed）官員雖不斷表示物價上漲只是暫時，但聯準會與總統拜登都備感壓力；拜登正面臨經濟出現就業放緩、通膨升高的狀況，尤其共和黨人還把通膨飆升歸咎於拜登政府今年3月實施的1.9兆美元紓困方案頭上。

今年意外爆發的通膨反映了食品和能源價格大幅上漲，家具、汽車、電視和其他主要進口商品的價格也顯著攀升。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致亞洲工廠關閉、拖慢美國港口運營，貨櫃輪被迫泊於海上，導致消費者和企業得為那些可能延遲數月才會送達的貨品支付更多費用。

諮詢機構「牛津經濟公司」（Oxford Economics）的經濟學家波斯揚齊克（Kathy Bostjancic）說：「在需求強勁的情況下，持續的供應鏈瓶頸導致的價格上漲會使通膨率處在高檔，畢竟供需失衡只能慢慢解決。」

「雖然我們同意聯準會的看法，即這並非薪資/物價螺旋攀升的開端，但我們預計到2022年中，通膨都將保持在3%以上。」

「華爾街日報」報導，許多經濟學家現在預期高通膨還會維持一段時間，這種現象也正影響聯準會的決策，且開始對整體生活成本、薪資和社會福利計畫產生更廣泛影響。

美國社會安全局（SSA）今天指出，高通膨將使年長者與其他人所需的社福開支增加5.9%，創近40年的最大增幅，也會加重高薪勞工的社福稅；勞工部上週表示，雇主9月發出的工資較一年前增加4.6%。

許多企業已準備將上漲的勞力與原料成本轉嫁到消費者頭上。根據「獨立企業全國聯合會」（NFIB）的調查，9月約有46%小型企業聲稱要在未來3個月內調高淨價，是自1986年逐月記錄以來的最高比例。

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