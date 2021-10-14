倫敦跨年煙火又喊卡　市政府：改以令人興奮的新方案

▲倫敦決定取消今年跨年活動。圖為2020英國倫敦煙火。（圖／路透社）

實習記者黃靜芸／綜合報導

眾所期盼的年底跨年活動，每年都吸引上萬人聚集於倫敦市中心觀看煙火。但因疫情的不確定性，倫敦市府表示，將延續去年的決定，取消今年的跨年活動。

去年有許多國家都因疫情大爆發而取消跨年活動，英國倫敦也不例外，去年9月宣布取消跨年，12月被迫進行第二次封鎖。今年儘管疫情趨緩許多，倫敦市政府仍然不敢鬆懈，因考慮到疫情的不確定性，跨年活動再次被取消。

倫敦市長沙迪克汗(Sadiq Khan)的一位發言人表示，「今年，倫敦將一如既往的以壯觀的方式迎接新年」，並提到，由於新冠肺炎造成的不確定性，當地舉世聞名的除夕表演，將不會在泰晤士河畔(River Thames)舉辦。接著他解釋，「正在考慮許多令人興奮的新方案作為跨年活動的一部分」，更多細節將會在「適當的時候」公布。

現今倫敦已有超過4900萬的人接種了第一劑疫苗，超過4500萬人已接種兩劑疫苗。然而，月初以來，病例數一直在上升，昨天的數據顯示有35,133例新感染。儘管自8月中以來，每天的病例數一直徘徊在3萬到4萬之間，但這六天病例數逐週上升。目前的日均值是每天37,991例新病例。

全球疫情雖趨緩，但持續延燒中，倫敦市府的這次決定，也提醒了民眾應更加謹慎小心。