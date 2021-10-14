回家目睹愛妻遭性侵！　21歲人夫砍死色鄰居報仇被判入獄8年

記者李振慧／綜合報導

印尼南蘇門答臘省一名21歲男子下班回家發現妻子遭到性侵，氣得跑去找34歲男鄰居理論，沒想到對方看到他就騎車逃跑，他好不容易追上用刀把人砍傷，對方送醫後不治身亡，悲慘遭遇引發大眾關注，如今判決結果終於出爐，他因為殺人罪行被判8年刑期。

事件今年3月28日晚間10時發生在穆西拉瓦斯攝政區(Musi Rawas Regency)，身為農夫的21歲男子尤斯(Yos Ariansyah)下班回家時，發現男鄰居德迪(Dedi Irawan)剛好從他家離開，結果進門發現妻子遭到性侵，氣得立刻衝出家門追人。

一路上由於德迪不肯停車，尤斯便把一根木棍丟向對方，德迪被擊中摔下車後2人便發生肢體衝突，尤斯的妻子聽到屋外騷動，趕緊跑到現場阻止2人，受刀傷的德迪趁機騎車逃離現場，不過因為重傷被民眾發現送醫，最後仍不治身亡。

本案8日開庭審理，尤斯因為犯下殺人罪，檢察官原本希望能判處他12年刑期，不過法官考量到尤斯已經認罪，並且殺人原因是因為妻子遭到性侵，最後決定判處8年刑期。許多網友十分同情尤斯遭遇，紛紛留言聲援，「不管怎樣，你用勇氣捍衛了妻子的名譽，你是真正的英雄」、「入獄不代表你就是壞人，真男人」。

▼男子為了妻子殺人入獄。（圖／示意圖／CFP）