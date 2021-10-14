《魷魚遊戲》現實登場　阿聯酋民眾首玩「123木頭人」瘋搶報名

▲阿拉伯聯合大公國（UAE）的南韓文化中心（KCC）舉辦真實版「魷魚遊戲」。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》風靡全球，也掀起一陣模仿熱潮，阿拉伯聯合大公國（UAE）的南韓文化中心（KCC）也於12日舉辦一場真實版遊戲，30位民眾在警衛監視之下，玩著123木頭人、拔河比賽、椪糖挑戰、打畫片等遊戲，服裝和比賽過程都「神還原」影集場景。

▲30位民眾身穿綠白運動服，體驗各式南韓遊戲。（圖／路透）



照片中，30位民眾被分成2隊，每隊限時參賽1小時45分鐘，他們身穿綠白運動服，體驗各種遊戲。多名警衛戴著畫有圓形、正方形和三角形的面具，身穿粉紅色工作服，甚至配備玩具槍，在一旁列隊監視著。

南韓文化中心位於首都阿布達比（Abu Dhabi），負責人南燦宇（Nam Chan-wo，音譯）表示，這場遊戲僅開放30個名額，卻吸引3百多人報名，「就像2010年代K-Pop透過YouTube獲得全球關注，我認為，像是Netflix一樣的平台將成為南韓戲劇、電影等影像內容傳播到全球的管道」。

▲《魷魚遊戲》風靡全球，也在各地掀起模仿熱潮。（圖／路透）



儘管許多網友大讚，南韓文化中心透過有趣方式重現經典場景，但也有人認為，《魷魚遊戲》包含太多暴力行為，不應該獲得任何宣傳。一名網友表示，「玩遊戲並沒有錯，問題在於，我們在這部影集裡看待遊戲的方式不恰當，而且還使用暴力，這無法反映南韓的美麗文化」。

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