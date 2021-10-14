睡了老公好友！熟女曝「3人同居生活」誇丈夫好棒　和新歡生小孩

▲禮貝菈與老公分開後，愛上老公的好朋友 。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

英國40歲女子禮貝菈（Luana Ribeira）與丈夫度過8年婚姻生活後，發現自己愛上丈夫最好的朋友邁耶，隨後3人決定住在同一屋簷下，與孩子們一起生活。她說，她曾經有過一段美好的婚姻，且另一半是個非常好的丈夫，但如今2人關係已從夫妻變成好友，而她與邁耶現在也有了3個月大的兒子。

太陽報報導，禮貝菈與39歲的丈夫柯恩（James Cohen）結婚8年，2人共同照顧2個女兒長大，然而在意識到2人關係已變成友誼之後，已於2016年和平分手。就在2人摸索分開後新生活的日子裡，仍繼續住在同一屋簷下長達6個月。

▲柯恩與孩子們。（圖／翻攝自當事人臉書）

在這之後，柯恩找到新的對象，不過禮貝菈也發現自己愛上柯恩最好的朋友邁耶（Al Meyer）。禮貝菈也讓柯恩知道這件事情，恢復聯繫的2人，在邁耶的一通電話之下，3人在葡萄牙相會；也是在這段時間，禮貝菈發現自己愛上葡萄牙，當下決定搬來葡萄牙生活。

這一切在此刻出現新的發展，禮貝菈致電柯恩告知自己的決定，同時詢問他是否願意搬家同住，「他最後來了，我們和孩子們一起在葡萄牙的房子住了一年」。最終，禮貝菈與邁耶先搬至另個地方住，孩子們平時和柯恩住在一起，並在周末期間去找禮貝菈露營。

▲禮貝菈和邁耶也有了3個月大的兒子。（圖／翻攝自當事人臉書）

柯恩於去年初因工作返回英國，而禮貝菈與邁耶則在疫情大流行期間，同樣回到英國安格爾西郡（Anglesey）生活，除了2個女兒之外，她也和邁耶有了一個3個月大的兒子，「人們很難理解我們之間的關係，但我們3個人一直相處得很好，柯恩現在是我最好的朋友，他每個月都會和我們一起度過周末」。

如今，禮貝菈與柯恩也決定在完成離婚程序後舉辦狂歡派對，慶祝2人的這段婚姻、孩子們以及即將邁出腳步的未來。至於是否會和邁耶結婚，她表示，在可預期的未來並沒有結婚打算，但這並非一口咬定永遠不結，只是對現階段的一切已感到相當滿足。

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