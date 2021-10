丈夫付房租「不知屋主是老婆」5個月後才發現！她爽拿租金當私房錢

▲男子租了房子和老婆共度新婚生活,5個月才後發現屋主是老婆。(圖/翻攝自抖音)

記者詹雅婷/綜合報導

國外一名男子剛與愛妻完婚,並在婚後租一套房子當作2人的愛窩,然而直到5個月之後,他才驚覺屋主就是每天生活在一起的妻子。換句話說,這幾個月的房租租金全變成妻子的額外收入。

星洲網引述抖音男網友「Aqim03」的說法指出,他婚後就和妻子計畫要在外租房,迎接2人的新婚生活,每個月的開銷與財務規劃也因此做了調整。現已知小倆口租下的住處,是一套公寓套房。

然而直到5個月之後,他才突然發現一個令人震驚的消息,「我這才知道,我們租下的房子,原來就是她自己的房子。」事後,他把當初與妻子結婚以及住處的照片串成影片,把這段故事分享至網路。

Found this dekat tiktok. So girls, beli rumah dulu okay nanti sewakan dekat suami sendiri. Bisnis tetap bisnis pic.twitter.com/hFVXnSMubv