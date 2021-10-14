丈夫付房租「不知屋主是老婆」5個月後才發現！她爽拿租金當私房錢

▲男子租了房子和老婆共度新婚生活，5個月才後發現屋主是老婆。（圖／翻攝自抖音）

記者詹雅婷／綜合報導

國外一名男子剛與愛妻完婚，並在婚後租一套房子當作2人的愛窩，然而直到5個月之後，他才驚覺屋主就是每天生活在一起的妻子。換句話說，這幾個月的房租租金全變成妻子的額外收入。

星洲網引述抖音男網友「Aqim03」的說法指出，他婚後就和妻子計畫要在外租房，迎接2人的新婚生活，每個月的開銷與財務規劃也因此做了調整。現已知小倆口租下的住處，是一套公寓套房。

然而直到5個月之後，他才突然發現一個令人震驚的消息，「我這才知道，我們租下的房子，原來就是她自己的房子。」事後，他把當初與妻子結婚以及住處的照片串成影片，把這段故事分享至網路。

Found this dekat tiktok. So girls, beli rumah dulu okay nanti sewakan dekat suami sendiri. Bisnis tetap bisnis pic.twitter.com/hFVXnSMubv — R A Z H A (@raqibrahman) October 11, 2021

消息一出隨即引發大批網友討論。許多人留言提到，「女孩們，先買房吧」、「之後可以租給自己的丈夫，『生意』還是要照做」；但也有人並不認同女方的行為，覺得對丈夫有所隱瞞，「是我的話直接離婚，因為感覺被騙」。

不過也有網友認為，類似狀況其實並不罕見，「我哥哥也是這樣做，每個月還錢，還感激有房子住，大嫂很精明、人也很好，讓我也想要買房了」。

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