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美國與歐盟鋼鋁關稅　有望於月底前達成協議

▲▼美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者黃靜芸／台北報導

一位熟悉協商狀況的消息人員13日表示，美國希望能在10月底前，以關稅配額解決與歐盟的貿易爭端，也就是鋼鋁關稅，此外，還可允許更多鋼鐵進口。

據外媒報導，美國貿易代表戴琪(Katherine Tai) 12日會見歐盟貿易主管杜姆布羅夫斯基斯(Valdis Dombrovskis)，後者於9月間對華盛頓的一家智庫表示，他對達成協議「保持樂觀態度」。一名不知名的消息人士告訴路透社，「我們希望能在本月底前達成協議」。

美國商務部負責管理對鋼鐵徵收25%和對鋁徵收10%的「232關稅」，但沒有立即回應請求。據經濟部國際貿易局解釋，美國232條款措施，是依據美國的1962年貿易擴張法第232條規定(Section 232 of the Trade Expansion Act of 1962)，以調查與認定特定產品之進口是否影響美國國家安全。

另外，鋼鐵產業的消息人員表示，戴琪和歐盟可能達成一項協議，該協議將用關稅配額(TRQ)取代232條款。將允許特定數量的歐盟鋼鐵免稅進口，但要有足夠的量才能予以課稅。

杜姆布羅夫斯基斯表示，願意接受類似於加拿大和墨西哥與美國的配額安排，但需要在下個月月初前達成協議。其他官員則告訴路透社，這取決於允許免關稅進入美國港口的鋼鐵數量。

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