南韓妹「野外露出」做運動！雙乳形狀被看光　衛道人士狂轟太噁心

▲南韓妹子公園做運動慘遭衛道人士砲轟。（圖／翻攝自YouTube／워니gawonaa，下同）

記者張寧倢／綜合報導

南韓一名年輕女網紅8日上傳一部在歷史公園「做運動」的影片，胸前雄偉的她穿著緊身運動套裝，用低胸大U領配上超短真理褲，不到一周就累計了17萬次觀看數，然而，卻有衛道人士出言謾罵這名網紅「野外露出」、「穿的衣服太噁心」、「搔首弄姿吸引點閱」等。

根據《朝鮮日報》報導，南韓女YouTuber「워니gawonaa」日前到釜山水營史蹟公園拍攝一部以「做運動」為主題的影片，其中她身穿亮橘色的緊身運動套裝，展現出火辣的渾圓巨乳與白皙的長腿，加上她做了深蹲、硬舉與許多伸展運動都很容易突顯她曼妙的身材曲線，鏡頭也會由上往下拍攝到乳溝，或是由下往上對準她的翹臀。影片8日上傳至今已吸引17萬次點閱、3000多人按讚，不過也有超過800人按下「不喜歡」。

意見分歧的南韓網友開啟一場論戰，有人認為這座公園是為了紀念於壬辰倭亂戰死的烈士而建，在這樣具有歷史意義的場合，穿著煽情的服裝運動相當不適合，「非要在這種地方『野外露出』嗎？」、「穿著太噁心」、「用暴露的方法吸引點閱？」但也有人支持她表示，「在公園運動有什麼不對？」、「衣服也有穿好啊」、「不知道問題出在哪？」

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