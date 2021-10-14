前女友帶別人回家躺床　警見「親密一幕」崩潰！怒吼射殺情敵

▲前女友帶著新歡回家，被當警察的吳伊芳發現。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國紐約31歲女警吳伊芳（Yvonne Wu）13日利用非上班日時間，前往紐約布魯克林的前女友家，沒想到發現前女友和別人同睡一張床，情緒失控當場朝2人開槍，23歲前女友身上有槍傷倒在臥室地板上，另一人胸部至少中1槍倒在客廳身亡。

綜合紐約時報等外媒報導，華裔女警吳伊芳在警察局任職超過5年半，就在13日下午，她進入23歲前女友家中，等待對方回來。沒想到，她最終等到的是前女友及前女友的24歲新情人，2人甚至同床共枕，吳伊芳怒火瞬間爆發，拔槍連續射擊。

警方表示，案發後，吳伊芳前女友受傷倒在臥室地上，應可完全康復，但前女友新歡則是胸部至少中1槍，倒臥客廳地上死亡。依據一通報案電話內容，吳伊芳當時在現場發狂怒吼「這就是妳最後得到的」。警方初步判定，3人事前應該都認識對方。

此案現已被歸類為他殺，警方透露，當接獲槍案通報的其他警力趕抵現場時，吳伊芳以冷靜、鎮定且坦率的態度告知事發經過，坦承犯案。吳伊芳目前已被逮捕拘留。

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