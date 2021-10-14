日本宣布解散眾議院！31日將迎大選　二戰後首度任期屆滿後改選

▲日本首相岸田文雄14日決定解散眾議院。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

日本首相岸田文雄14日在臨時內閣會議上決定解散眾議院。眾議院選舉的日程將在本月19日公佈，31日完成投票與計票作業，是日本二戰後首度任期屆滿後進行大選。岸田文雄預計將在14日晚間舉行的記者會上說明解散眾議院的理由。

據日本共同社報導，本次眾議院解散和選舉之間僅相隔17天，創下了日本二戰以來的最短紀錄，同時也是日本在新冠疫情爆發後，首次舉行的大型國政選舉。另外，本屆眾議員的任期將在10月21日結束，因此本次的眾院選舉將成為二戰後首度眾議員任期屆滿後才進行的大選。

岸田文雄14日早晨接受媒體採訪時表示，「我們必須接受國民的審判，並告訴民眾，我們在追求什麼。我現在的心情十分嚴肅。」而日本最大在野黨立憲民主黨黨魁枝野幸男則表示，「終於要開始戰鬥了。自民黨不會改變被動而滯後的新冠疫情對策，因此政權必須更迭。」

眾議院共有465個議席，其中包括289個小選區議席和176個比例代表議席。執政的自民黨及公明黨目前共有310個議席，佔據總數的三分之二，而這也是2黨在2017年眾院大選取得壓倒性勝利後，首次進行的大選。岸田文雄在今年9月出任自民黨總裁時，曾設定2黨合計選票必須至少贏得233個議席的目標。

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