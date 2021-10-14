三星正式投入莫德納疫苗生產！主供美國以外市場　盼優先供貨南韓

▲三星生物製藥將在仁川松島興建4號工廠，可望成為全球產能最大生技藥廠。（圖／三星生物製藥官網）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統文在寅今年5月前往華府會晤美國總統拜登的同時，三星生物製藥（Samsung Biologics）成功與美國藥廠莫德納完成簽約，取得莫德納新冠疫苗的代理生產（CMO）權，如今傳出8月完成試產階段後，目前已正式著手投入今年第3季的正式生產，產量與供應量穩定，預計之後將供應給扣除美國在外的國內外市場。

根據《韓聯社》，南韓生技製藥業界今（14）日指出，三星生物製藥5月簽下莫德納mRNA新冠疫苗的代理生產權後，8月完成試產，目前已依照先前的計畫，正式投入今年第3季的莫德納疫苗的全面性生產。

不過，三星生物製製藥用來生產莫德納疫苗的相關設施，目前仍在進行南韓食品醫藥品安全處（食藥處）實施的優良藥品製造標準（GMP）實態評測。報導指出，南韓食藥處今年5月雖核可批准莫德納疫苗，但由於三星莫德納疫苗的生產藥廠並非國外原廠，因此在南韓國內需另外通過南韓政府的GMP檢驗。

▲目前南韓國內施打的莫德納疫苗，皆為國外進口。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，目前南韓國內接種的莫德納疫苗，其生產製造皆為來自國外的廠商。另外，南韓食藥處尚未收到三星所遞交的莫德納疫苗使用批准申請，且三星生產的莫德納疫苗目前仍未向國內外出貨。對此，南韓食藥處長金剛立（김강립）曾於8日表示，本月底前可望通過三星生物製藥莫德納疫苗生產設施的GMP認證。

至於三星所生產的莫德納疫苗能否於通過GMP認證後向南韓國內穩定供應，目前相關資訊仍未正式對外公開。據悉，南韓政府正持續與美國藥廠莫德納進行協議，希望三星代理生產的新冠疫苗能優先供應南韓國內使用。

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