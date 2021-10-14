脫北高官接受專訪！曝北韓間諜「潛入青瓦台」　靠販毒、武器賺外匯

▲北韓10月10日朝鮮勞動黨第76周年黨慶。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）政治氣氛緊繃、經濟發展停滯，導致民眾因各種因素選擇脫北。一名來自北韓的高階情報官金國星（化名，김국성，Kim Kuk-song）接受外媒專訪透露，北韓利用販賣毒品、武器賺取外匯，甚至透過各種手段潛入南韓，企圖以「溫水煮青蛙」，顛覆南韓政治體制，其中90年代還有情報人員潛入南韓青瓦台5、6年，任務結束後成功返國。

根據《韓聯社》，金國星以化名的方式，戴上墨鏡首度接受英媒《BBC》的專訪，他宣稱過去曾在北韓的偵察總局擔任5年的大佐（相當於南韓軍隊的大領，即上校），此外還曾陸續在勞動黨作戰部、第35室與對外聯絡部工作30年，負責進行與南韓相關的任務，「直接培育、並向南朝鮮（南韓）派遣間諜，透過此手段執行署間諜報任務。」

金國星爆料，北韓還曾於1990年代初直接派遣諜報員潛入南韓政治體制的核心－青瓦台（總統府），在青瓦台工作了5、6年以後，成功脫身返回北韓，並繼續在朝鮮勞動黨314聯絡所工作，「可以說，（北韓）南派諜報員在南韓各處的重要機關相當活躍，其中還包括各種公民團體。」

▲金國星宣稱，北韓曾於1990年代派遣諜報員潛入南韓青瓦台。（圖／CFP）

北韓前最高人民會議常任委員長黃長燁（황장엽）對於北韓的政治體制感到義憤填膺，1997年在日本進行主體思想的演講之後，便與同為北韓出身的政治家、軍人金德弘（김덕홍）前往南韓駐北京使館申請政治庇護，最後成功脫北至南韓。他脫北後，透過各種演講向外界宣傳北韓國內殘忍的人權真相，並呼籲打倒金正日政權，此舉觸怒平壤當局。

金國星說明，金正日中風之際，北韓於2009年成立名為偵察總局的情報機構，當時金正恩已經開始進接班訓練。金國星表示，偵察總局於該年5月下令成立「恐怖特遣部隊」，潛入南韓發動恐怖攻擊，暗殺逃離至南韓的黃長燁，而他被平壤當局下令指導並執行該項工作。

儘管最後暗殺行動失敗，北韓2名陸軍少校被判處10年監禁，目前仍在首爾服刑。然而，北韓矢口否認與該案有關，聲稱此案是南韓一手策劃。





▲金國星認為，天安艦遭擊沉、延坪島砲擊是北韓當時最高領導人金正日批准執行。（圖／達志影像／美聯社）



金國星同時還在與《BBC》的專訪透露，南韓海軍巡邏護衛艦「天安號」於2010年3月遭魚雷擊沉，以及同年11月爆發的延坪島砲擊事件，其實背後都是由高層命令、甚至由最高領導人直接批准執行。他表示，「雖然我沒直接參與天安艦、延坪島等行動，但這些對偵察總局來說並非秘密，他們甚至自豪，這是值得誇耀的事。」

另外，北韓因發展核武而遭以聯合國為首的國際社會發動經濟制裁，導致國內民生經濟凋敝，甚至金正恩今年4月向民眾呼籲要準備另一次「苦難的行軍」。對此金國星表示，北韓政權從金正日時代便靠著向外販售毒品、向伊朗輸出武器等方式換取外匯，而他曾將3名外國人帶到北韓，並在勞動黨715聯絡室訓練中心建立毒品生產基地。

金國星透露，北韓向長期以來處於內戰的國家販售武器與技術，而近年聯合國就指控北韓向敘利亞、緬甸、利比亞、蘇丹提供武器。

《BBC》表示，金國星2014年逃離北韓後，目前定居南韓首爾，並在南韓某情報機構任職。然而《韓聯社》指出，南韓國家情報院對於BBC的專訪表示，目前無法向其確認脫北者的身分與其主張，而金國星透露北韓曾於1990年代派遣情報員潛入青瓦台的說法，也絕非屬於事實。

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