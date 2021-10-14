地方媽媽「攬客回家」1女大戰10男　歡淫聲迴盪社區！鄰吵到崩潰

▲英國一名性工作者攬客回家，歡愉聲把鄰居吵到崩潰。（示意圖／翻攝自Pixabay）



記者吳美依／綜合報導

英國疫情爆發後，實施多項防疫措施，性工作場所也被迫歇業。29歲應召女郎妮可拉（Nicola Parry）為了養活自己與6歲兒子，決定自行在家開業，卻因為男客人數眾多，且性愛過程噪音太大，把鄰居吵到崩潰，最後因為屢遭檢舉，被迫搬離社區。根據居民說法，她會一次接待10名客人，一大清早就能看見整排汽車停在路邊，等著光顧。

《每日郵報》等外媒引述維文索爾（Wythenshawe）治安法庭文件報導，2020年11月至今年2月期間，妮可拉經常把兒子委託給鄰居照顧，以便攬客回家。她的生意非常好，有時還必須請同事來幫忙，卻讓社區居民非常困擾。除了令人害羞的噪音問題以外，出入人口也變得複雜，甚至有其他女鄰居被誤認也是性工作者，遭到陌生男子騷擾。

▲妮可拉轉移陣地到別處開業，卻遇上暴力男客。（示意圖／翻攝pixabay）



妮可拉被多次檢舉後，只好轉移陣地，但這次卻惹上更大的麻煩。她遭一名客人拳腳相向，為了求救，只好赤裸全身跑出門，衝入車陣中，但卻嚇壞大批路人，遭警方當場逮捕。

辯護律師約翰（John Mitchell）指出，妮可拉因為疫情斷了收入，為了家計才被迫攬客回家。法官也表示，即使妮卡拉有毒癮問題，也深知疫情期間從事性工作的風險，但仍不應成為騷擾行為的受害者。

妮可拉出庭時，承認暴露、妨害秩序與持有毒品等罪行，被下令完成6個月勒戒計畫、1年的社區服務、罰款以及相關損害賠償。

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