全球首例黑猩猩感染麻風病　臉上爆長肉芽「手足潰爛」驚人畫面曝

▲全球首次發現野生黑猩猩感染漢生病（俗稱麻風病）。（圖／翻攝自《自然》研究論文，下同）

記者張寧倢／編譯

國際期刊《自然》與美國科學促進會（AAAS）創立出版的期刊《科學》日前刊載了一項研究，英國艾希特大學（University of Exeter）的科學家發現西非2個地區的黑猩猩罹患漢生病（Leprosy，俗稱麻風病），並且曝光了牠們的臉上長滿了肉芽腫塊的驚人照片，這是全球首例發現有野生黑猩猩群體感染漢生病。

根據《每日郵報》報導，艾希特大學生態保護中心的科學家在幾內亞比索與象牙海岸等2個西非國家發現，有2個沒有交集的野生黑猩猩群體中都出現漢生病的確診個體，雖然感染源並不清楚，但可能是接觸了人類或是其他為之的環境來源，這顯示漢生病可能會在更多的野生動物間傳播，比先前懷疑的情況來得更多。

研究論文也曝光了驚人的照片，這些感染漢生病的黑猩猩們都出現了與人類晚期患者極為類似的症狀，包括神經系統、呼吸道、皮膚與眼部長出肉芽腫或組織病變，也有黑猩猩出現爪形手、四肢潰爛或末端缺損的嚴重症狀。

研究主要作者霍金斯（Kimberley Hockings）博士表示，這是首次證實在非洲非人類的動物罹患漢生病，也是第一次發現有野生的黑猩猩感染這種疾病，由於在研究區域的3個不同社區中，至少有4隻黑猩猩症狀嚴重，「很明顯，漢生病現在正在不同的猩猩群體間傳播。」

研究人員表示，人類染上漢生病很容易能用藥物治療，但對黑猩猩的影響卻很難預測，雖然先前在圈養的黑猩猩中也曾有過病例，不過要為野生黑猩猩使用抗生素治療將是一大挑戰。未參與研究的亞利桑那州立大學進化遺傳學教授史東（Anne Stone）表示，漢生病可以追溯道數百萬年前，可能早在人類進化之前就已經造成傷害，越來越多證據表明，人類以外的其他動物實際上才是主要宿主的可能性。

台灣衛福部疾管署資料顯示，漢生病是由麻風分枝桿菌所引起的一種慢性、容易治癒但不容易傳染的疾病，約90%的人類對麻風分枝桿菌有自然免疫力。台灣目前每年約新增10例左右，已達到世衛組織消除漢生病之標準。漢生病主要侵犯人體的皮膚、粘膜及周圍的神經，會造成感染部位麻木、喪失肌肉控制力與殘障，若感染初期及早接受藥物治療，可完全痊癒且不會留下後遺症。

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