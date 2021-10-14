狠夫下藥迷暈老婆　覬覦嫁妝「放蛇咬死她」奪產！超慘下場曝光

▲烏特拉與丈夫蘇拉傑結婚2年後，在睡夢中被丈夫放蛇咬死。（圖／翻攝自推特／@nairaland）

記者葉睿涵／綜合報導

印度喀拉拉邦（Kerala）25歲女子烏特拉（Uthra）於2020年5月在睡夢中被眼鏡蛇咬死。在警方隨後的調查中，她的丈夫蘇拉傑（Sooraj S Kumar）承認，自己將眼鏡蛇放到床上，意圖殺死殘疾的妻子。法院於本月13日作出判決，將蘇拉傑判處雙重終身監禁與50萬印度盧比（約新台幣19萬元）的罰款。

綜合外媒報導，烏特拉是名身有殘疾的家庭主婦，她與蘇拉傑在2018年結婚，並育有1名年僅1歲的兒子。2020年3月，她在丈夫的家中被山蝰蛇咬傷，導致她失去活動能力，臥床不起52天，最後還必須接受整形手術來修復損傷。2020年5月6日，烏特拉在父母家中再次被眼鏡蛇咬傷，並在隔日中毒身亡。

▲蘇拉傑承認，他特別在犯案前先將眼鏡蛇餓了11天，以確保蛇能將妻子咬死。（圖／達志影像／美聯社）

烏特拉是一個富有人家的女兒，但蘇拉傑只是一名銀行職員，因此蘇拉傑的公婆在婚後曾多次向烏特拉的父母索要更多嫁妝。蘇拉傑更在烏特拉死後，試圖控制她的財產，導致烏特拉的父母起疑，要求警方對女兒的死因介入調查。

警方調查後認定烏特拉2次遭遇蛇咬都相當可疑，因此將烏特拉的丈夫蘇拉傑認定為主要嫌疑人。蘇拉傑隨後公開承認，他以每條1萬印度盧比的價格，從捕蛇人那裡買了2條蛇放到床上，意圖殺死妻子。為了確保眼鏡蛇會將妻子咬死，蘇拉傑還特別在犯案前先將蛇餓了11天，並在睡前讓妻子服用安眠藥。

2021年10月13日，蘇拉傑被控訴使用眼鏡蛇殺死妻子的罪名成立，並被當地法官判處雙重終身監禁、監禁17年與50萬印度盧比的罰款。儘管檢方與女方家人希望法庭判處死刑，不過法官在考慮到蘇拉傑的年齡後，決定不判處死刑，但蘇拉傑必須分別接受所有的刑罰，亦即他的終身監禁刑罰將在17年的監禁後開始，這意味著他將在監獄中度過餘生。

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