肯亞25歲長跑選手「頸腹遭刺」陳屍家中　嫌疑犯竟是老公

▲肯亞25歲田徑選手蒂羅普（Agnes Jebet Tirop）陳屍家中。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合外電報導

肯亞25歲長跑選手蒂羅普（Agnes Jebet Tirop）上月前往德國參賽，打破女子10公里長跑世界紀錄，本月13日卻被發現陳屍自宅。警方透露，死者的丈夫並未報案，且案發至今不知去向，成為頭號嫌疑人。

綜合BBC、《路透社》等外媒報導，蒂羅普12日晚間被父親通報失蹤，隔日被發現陳屍位於伊滕市（Iten）的住家。警方抵達時，發現她倒臥在床上，頸部和腹部遭人刺傷，床上、床下和地板滿是血跡。

警察局長馬柯里（Tom Makori）表示，蒂羅普丈夫曾經打電話給家人，哭求上帝寬恕自己做過的事情，而蒂羅普的汽車擋風玻璃與窗戶都遭砸碎，可能意味著發生家庭糾紛。他們初步研判，死者頸部的刀傷是致命主因，將會調閱住宅周遭監視器，希望找到更多線索。

▲蒂羅普多次在國際賽事中奪牌。（圖／達志影像）



蒂羅普曾經兩度奪得世界田徑錦標賽銅牌，今年也代替國家出征東京奧運，在5000公尺項目獲得第四名。她上月前往德國參賽，在女子10公里長跑的項目打破世界紀錄，僅花費30分01秒便越過終點線，比先前的最快紀錄少了28秒。

肯亞田徑運動協會（Athletics Kenya）證實死訊，「肯亞失去國寶，她是國際舞台上最快速崛起的體壇巨星之一，我們由衷感謝她在跑道上引人注目的表現」。

肯亞總統甘耶達（Uhuru Kenyatta）也表示深刻哀悼，並且下令警方盡快抓到兇手。肯亞國家警局表示，這是一起「令人髮指的罪行」，承諾展開「迅速且全面的調查」。