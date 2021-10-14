北極熊比中國更兇猛　美智庫：要優先防範

▲吉爾呼籲美軍應加強軍武，以抗衡俄國勢力。（示意圖／達志）

實習記者徐敬璇／綜合報導

美國智庫「列克星頓研究所」（Lexington Institute）資深副所長古爾（Daniel Goure）警告，美國若因過度關注太平洋地區，而忽視了俄羅斯日益壯大的軍隊，是件十分危險的事，他們所構成的威脅會比中國更直接、更緊迫，應該升為陸戰部隊的更優先防範等級。

古爾12日在軍事網站Breaking Defense提出，目前中國和俄羅斯都在「反介入／區域拒止」（A2/AD）上斥巨額投資，發展全面性的反制措施，目的即是對抗美國和盟國的現有能力，並在未來主導戰場。

古爾表示，目前美國正在開發增程炮、精確打擊導彈、未來攻擊偵察機、未來遠程攻擊機、機動防空導彈、高超音速導彈等遠程精確火力系統，適用於歐洲和印度太平洋地區，但這些作戰能力並不足以對抗俄羅斯對陸軍的投資，也無法阻止他們奪取和控制東歐領土。

因此，古爾建議，未來軍方須確保有足夠資金加強武力，將重要的作戰能力持續向東推進。

中國的經濟實力提升、持續發展先進技術、大規模的軍事建設，與結合作戰能力，不停在「灰色地帶」（Gray-zone）施壓的行為，一直以來都是美國和盟軍的重點關注對象。為面對潛在對手造成的安全威脅，美國早在2018年的國防戰略中，就曾提議建立一套更具殺傷力的設備，強調對太空、網路通訊、無人系統和先進感測器的投資。