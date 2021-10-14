10年來最致命！挪威弓箭恐怖殺人5死　新總理上任前夕震撼全國

▲當局證實，此案是挪威2011年來發生的最致命案件。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

挪威13日發生嫌犯持弓箭攻擊的隨機殺人案件，造成5死2傷的悲劇，警方事後展開調查確認是否為恐怖攻擊事件。依據警方14日最新聲明，一名37歲丹麥男子被逮捕，是當地居民。當局證實，此案是挪威2011年來發生的最致命案件。

綜合CNN等外媒報導，這起攻擊事件發生在東南部城鎮孔斯貝格（Kongsberg），13日晚間6時許，男嫌在城鎮中心發動攻擊，犯案地點包括當地一間超市，已知攻擊範圍相當廣。當局獲報後隨即出動大批人力，並在案發後約半小時後，也就是晚間6時47分逮捕男嫌。

— BREAKING: Several killed and injured in Kongsberg, Norway after a man shoots people with bow and arrow. The attacks occurred over a "large area." Attacker now in custody. Police have not ruled out a possible terrorist background.



pic.twitter.com/SkEqKteBbg — Belaaz News (@TheBelaaz) October 13, 2021

目前警方尚未公開該名男子即將面臨的指控，但認定嫌犯為單獨行動，不過作案動機仍有待確認，且男子除了持弓箭外，是否使用其他武器也尚待釐清。維肯郡德拉門警局局長奧斯（Oeyvind Aas）透露，不排除恐怖攻擊的可能性。

值得注意的是，紐約時報指出，案發後，當地警方被臨時下令攜帶槍支，打破挪威警察向來不攜帶武器的常規。另一方面，此次攻擊發生在新政府成立前夕，工黨領袖斯特勒（Jonas Gahr Store）將於14日接任總理一職。

現已知此案總計5人死亡、2人受傷，其中一名傷者為警察。當局事後證實，此案是挪威2011年來發生的最致命案件；2011年7月，極右翼激進份子布雷維克（Anders Behring Brevik）引爆汽車炸彈並開槍掃射，奪走77條人命，最終被判處最高刑期21年。

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