10年來最致命！挪威弓箭恐怖殺人5死　新總理上任前夕震撼全國

▲當局證實,此案是挪威2011年來發生的最致命案件。(圖/路透,下同)

記者詹雅婷/綜合外電報導

挪威13日發生嫌犯持弓箭攻擊的隨機殺人案件,造成5死2傷的悲劇,警方事後展開調查確認是否為恐怖攻擊事件。依據警方14日最新聲明,一名37歲丹麥男子被逮捕,是當地居民。當局證實,此案是挪威2011年來發生的最致命案件。

綜合CNN等外媒報導,這起攻擊事件發生在東南部城鎮孔斯貝格(Kongsberg),13日晚間6時許,男嫌在城鎮中心發動攻擊,犯案地點包括當地一間超市,已知攻擊範圍相當廣。當局獲報後隨即出動大批人力,並在案發後約半小時後,也就是晚間6時47分逮捕男嫌。

