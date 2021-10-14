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南韓前國務總理李完九病逝！享壽71歲...就任僅70天因收賄案請辭

▲▼南韓前國務總理李完九因血癌病逝。（圖／達志影像）

▲南韓前國務總理李完九因血癌病逝。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓前國務總理李完九（이완구）今（14）日上午傳出因血癌復發病逝，享年71歲。李完九是前總統朴槿惠執政時的第2任國務總理，不過2015年卻涉入「成完鍾清單案」，姓名登上京南企業會長成完鍾（성완종）自縊前所留下的遺書，因此被外界認為曾收受成完鍾的政治獻金，2017年被大法院認定為無罪。

根據《韓聯社》報導，李完九1950年出生自忠清南道洪城郡，畢業於成均館大學法學院，是新世界黨（國民力量前身）在忠清道圈頗有聲望的政治人物，1974年行政考試合格後曾短暫在經濟企劃院（企劃財政部前身）工作，並於31歲擔任忠清南北道地方警察廳長，成為當時最年輕的警察廳長，1995年加入民主自由黨（新韓國黨）。

之後李完九代表該黨當選第15、16屆國會議員，擔任黨代表秘書室長、發言人、院內總務、事務總長等要職；2006年代表大國家黨（國民力量前身）當選忠清南道知事，2009年反對時任總統李明博推出的世宗市修正案，自請辭退知事一職。

2012年曾競選第19屆國會議員，不過該年卻被診斷罹患多發性骨髓瘤，經歷8個多月的骨髓移植、化療後一度病癒；隔年在國會議員補選中獲得近8成票數，並成為新世界黨的院內代表。

▲▼李完九是朴槿惠政府的第2任國務總理。（圖／志影像／newscom、CFP）

▲李完九是朴槿惠政府的第2任國務總理。（圖／達志影像／newscom、CFP）

李完九2015年2月獲朴槿惠任命為第2任的國務總理，登上政治生涯中的巔峰，豈料就任才近70天，就因為成完鍾在自縊前致電給《京鄉新聞》的採訪錄音檔透露其收受政治獻金的細節，因此被外界認為收賄成完鍾的政治獻金，儘管其矢口否認自己未收受政治資金，卻還是因此事下台，辭退國務總理一職。

2017年12月，大法院（最高法院）維持原審判決，判處其無罪定讞。直到去年，自由韓國黨（國民力量前身）建議競選國會議員，不過李完九以「世代交替」為由婉拒，從政壇隱退。

►疑收84萬政治獻金　南韓總理李完九「上任63日」就請辭

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