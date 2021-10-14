　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台宏邦交拉警報！親中總統候選人勝算大增　曾揚言要與中國建交

▲▼卡斯楚（Xiomara Castro）。（圖／路透）

▲宏都拉斯反對黨一致支持卡斯楚（左），讓選情出現變化，也讓台宏邦交出現危機，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

台灣友邦宏都拉斯即將在11月28日舉行總統大選。宏都拉斯國家反對聯盟黨（UNO）13日表態，他們一致支持62歲的卡斯楚（Xiomara Castro）參選總統，讓卡斯楚的勝算大增，也間接拉響了台灣與宏都拉斯邦交警報。

據路透社報導，來自左翼主要反對黨「自由重建黨」（LIBRE）卡斯楚，是2009年因軍方政變下台的前總統齊拉亞（Manuel Zelaya）的妻子，她過去也曾在2013年參與總統競選，不過最終卻以8個百分點的落差高票落選。

▲▼卡斯楚（Xiomara Castro）。（圖／路透）

今年9月，在卡斯楚宣布再次參選總統後，她曾承諾將在當選後「立即與中國建立外交和商業關係」，並對國內的債務進行國際審計與調整，因此如今卡斯楚勝選機率大增，恐怕也將引發宏都拉斯與台灣的外交危機。

民意調查公司CID-Gallup上個月進行的調查顯示，在目前參選的3位候選人中，卡斯楚的支持率為18%，而來自保守派的德古西加巴市長阿斯夫拉（Nasry Asfura）呼聲最高，以21%的支持率小幅領先。

►友邦宏都拉斯11月大選　左翼總統候選人：若當選將立即與中國建交
►3.3噸古柯鹼一次燒光影片曝！　宏都拉斯總統拚連任超嗆造勢

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►響食天堂、美福大飯店吃到爽竟然特價！

ET快訊
15年最大調幅！蘇貞昌拍板基本工資調漲　明年1月上路
「好食券刷一排好市多」她驚問先扣額度？　過來人實測驚呆
高雄城中城「5死10命危」　上百戶持續搜救中　
鄧佳華完全失控！　連千毅暴怒揭「翻臉導火線」
再添1死！高雄城中城「3死9命危」　送醫資訊一覽
快訊／遭挖眼女店員出院！終於看到眼睛了
台中阿嬤勒死13歲長孫！兒子媳婦都過世　獨養2孫
動滋券超多人「中了不想領」　網爆共鳴：沒去年好用
快訊／高雄某大樓飄異味！　報警驚見「他陳屍屋內多日」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

她聽男友1句話決定整形　3天後臉皮下垂「乾皺如木乃伊」慘被分手

肯亞25歲長跑選手「頸腹遭刺」陳屍家中　嫌疑犯竟是老公

南韓前國務總理李完九病逝！享壽71歲...就任僅70天因收賄案請辭

71歲奶奶獨自在家睡覺　「突然有人壓上來」一看竟是17歲男鄰居！

「嘿 Siri，我有確診嗎？」美開發聲紋系統　說話速驗新冠肺炎

莫德納恐致心肌炎　日本擬建議年輕男性改打BNT疫苗

10年來最致命！挪威弓箭恐怖殺人5死　新總理上任前夕震撼全國

台宏邦交拉警報！親中總統候選人勝算大增　曾揚言要與中國建交

高端2期臨床試驗「登權威期刊」年輕人抗體較高　打完57天數據曝

美翻了！宇宙俯瞰地球夜空　冒出極罕見「藍色噴流」射向太空

鄧佳華遭冷凍7天、再犯直接封殺　連千毅轟大頭症「以為自己紅了？」

酷炫還原「鄧佳華、孫生媽事件」　180度鞠躬道歉自嘲：我現在很夯欸

神搭訕！阿金鎖定目標「翻滾碰瓷」　坐正妹身旁討摸...網：爸爸教的？

車子剛開出...右上機械車格降下　平台「液壓機式下壓」車險變鐵餅

江宏傑當母雞超拚：都是為了我小孩！　哽咽淚訴選手辛酸「我沒有童年...」

車臨停門口...他怒控被砸、恐嚇 店家調監視器反擊：確實有擋到

娘娘評比「9間店員推薦手搖飲」 見台灣人愛半糖傻眼：喝水好了

颱風天送餐披薩隨風飛舞沒救到　外送員GG：請收「在地美食」...

蔡阿嘎朝聖金錢豹KTV「叫小姐」 一現身他秒變臉...2小時噴1.4萬

高中生騎車闖紅燈...迎面撞公車 現場驚見「8cm大腿骨」疑噴路中！

她聽男友1句話決定整形　3天後臉皮下垂「乾皺如木乃伊」慘被分手

肯亞25歲長跑選手「頸腹遭刺」陳屍家中　嫌疑犯竟是老公

南韓前國務總理李完九病逝！享壽71歲...就任僅70天因收賄案請辭

71歲奶奶獨自在家睡覺　「突然有人壓上來」一看竟是17歲男鄰居！

「嘿 Siri，我有確診嗎？」美開發聲紋系統　說話速驗新冠肺炎

莫德納恐致心肌炎　日本擬建議年輕男性改打BNT疫苗

10年來最致命！挪威弓箭恐怖殺人5死　新總理上任前夕震撼全國

台宏邦交拉警報！親中總統候選人勝算大增　曾揚言要與中國建交

高端2期臨床試驗「登權威期刊」年輕人抗體較高　打完57天數據曝

美翻了！宇宙俯瞰地球夜空　冒出極罕見「藍色噴流」射向太空

暴雨狂轟災情不斷！收容所安置336人　徐榛蔚勘災探視

嫌科技主管兒堅持回來吃飯太戀家　媽見1狀況想趕出去

一條路劃出4千萬門檻價　電梯別墅區VS.首購大樓區成對比

風・Luxury／綠面女錶太火紅　Melody入手18萬勞力士

丁特控「天堂M」製作機率造假　高虹安揪朝野立委推「轉蛋法」修法

2周前打AZ後她腿軟跌傷　送醫竟罹格林巴利症候群：抗體攻擊神經

賓士、Lexus進口新車帶頭漲　業者直言：這不會是最後一波

全大運中華醫大勇奪9金12銀5銅　總獎牌技專院校第一

長榮家族爭產　張國政控二媽「偷搬整箱金條」偵查結果出爐

4寶媽自然產大出血休克　「動脈導管栓塞術」從死神手中搶命　

國際熱門新聞

女教師和男學生拍性愛片　驚爆已懷孕

牛仔褲別丟洗衣機！造型師建議「永遠別洗」

普丁：中國不用動武就能統一台灣

士兵跳傘　悲劇傘沒開直衝墜地

即／「N號房」淫魔趙主彬42年有期徒刑定讞

「暗黑緋紅女巫」祝台灣生日快樂　網戀愛：台烏友好

石斑魚體外受精爆炸瞬間照　奪野生動物攝影首獎

即／《星際爭霸戰》90歲寇克艦長上太空　刷新最年長太空人紀錄

7歲女童重現《魷魚遊戲》　韓網罵翻

惡男持弓箭襲擊至少5死！　警方調查是否為恐攻

要中國交資料　WHO成立新專家小組

地方媽媽辦多P性愛趴　逼少年做愛

狗狗催吐嘔出「姐夫」女主人羞爆

輝瑞與莫德納疫苗關鍵原料　來自日本老牌醬油廠

更多熱門

相關新聞

普丁：中國不用動武就能統一台灣

普丁：中國不用動武就能統一台灣

隨著中國對台灣的軍事威嚇增加，台海形勢也變得愈發緊張，不過俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）卻在13日的俄羅斯能源會議上表示，他認為台海爆發軍事衝突的可能不高，因為「中國無需動武就能達成統一台灣的目標」。

Honda全新HR-V東南亞換裝新引擎

Honda全新HR-V東南亞換裝新引擎

要中國交資料　WHO成立新專家小組

要中國交資料　WHO成立新專家小組

有溫度的銀行！　中信銀榮獲「台灣服務業大評鑑」本國銀行業金牌獎

有溫度的銀行！　中信銀榮獲「台灣服務業大評鑑」本國銀行業金牌獎

台灣人的購買力

台灣人的購買力

關鍵字：

宏都拉斯大選中國建交台灣Xiomara Castro

讀者迴響

熱門新聞

身分證1、0、2、5全中免費吃豬肋排

周杰倫提告多家大陸企業　原因曝光網一面倒支持

動滋券2.0首週11組身分證號碼幸運得獎

BNT打氣低連2輪臨時加開　4大原因曝

韓劇首例！《黑色太陽》女主演6集領便當　劇組證實她退出了

嘉義女水果刀刺母！她噴血求饒：媽媽錯了

成功校方曝學長找學弟「採草莓」原因

賴薇如得罪圈內人！道歉遭「當場封殺」嚇壞吳宗憲

明天重陽節是大凶之日！「6大禁忌」千萬別做

不斷更新／高雄城中城火警！6死10命危持續搜救中

高雄透天門口有ATM！網驚呆：屋主來頭不小

「這組末碼」國旅券、農遊券、動滋券全抽到

18歲貝克宇駕照剛到手　開崔佩儀BMW載嫩妹

藝人耍大牌…楊冪「妝髮做一半」現身救火超敬業

乩童狼牙棒狂敲…頭噴血　網：王爺臉慘白了

更多

最夯影音

更多
鄧佳華遭冷凍7天、再犯直接封殺　連千毅轟大頭症「以為自己紅了？」

鄧佳華遭冷凍7天、再犯直接封殺　連千毅轟大頭症「以為自己紅了？」
酷炫還原「鄧佳華、孫生媽事件」　180度鞠躬道歉自嘲：我現在很夯欸

酷炫還原「鄧佳華、孫生媽事件」　180度鞠躬道歉自嘲：我現在很夯欸

神搭訕！阿金鎖定目標「翻滾碰瓷」　坐正妹身旁討摸...網：爸爸教的？

神搭訕！阿金鎖定目標「翻滾碰瓷」　坐正妹身旁討摸...網：爸爸教的？

車子剛開出...右上機械車格降下　平台「液壓機式下壓」車險變鐵餅

車子剛開出...右上機械車格降下　平台「液壓機式下壓」車險變鐵餅

江宏傑當母雞超拚：都是為了我小孩！　哽咽淚訴選手辛酸「我沒有童年...」

江宏傑當母雞超拚：都是為了我小孩！　哽咽淚訴選手辛酸「我沒有童年...」

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面