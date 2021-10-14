台宏邦交拉警報！親中總統候選人勝算大增　曾揚言要與中國建交

▲宏都拉斯反對黨一致支持卡斯楚（左），讓選情出現變化，也讓台宏邦交出現危機，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

台灣友邦宏都拉斯即將在11月28日舉行總統大選。宏都拉斯國家反對聯盟黨（UNO）13日表態，他們一致支持62歲的卡斯楚（Xiomara Castro）參選總統，讓卡斯楚的勝算大增，也間接拉響了台灣與宏都拉斯邦交警報。

據路透社報導，來自左翼主要反對黨「自由重建黨」（LIBRE）卡斯楚，是2009年因軍方政變下台的前總統齊拉亞（Manuel Zelaya）的妻子，她過去也曾在2013年參與總統競選，不過最終卻以8個百分點的落差高票落選。

今年9月，在卡斯楚宣布再次參選總統後，她曾承諾將在當選後「立即與中國建立外交和商業關係」，並對國內的債務進行國際審計與調整，因此如今卡斯楚勝選機率大增，恐怕也將引發宏都拉斯與台灣的外交危機。

民意調查公司CID-Gallup上個月進行的調查顯示，在目前參選的3位候選人中，卡斯楚的支持率為18%，而來自保守派的德古西加巴市長阿斯夫拉（Nasry Asfura）呼聲最高，以21%的支持率小幅領先。

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