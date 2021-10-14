奪命自拍！正妹帶表哥去007電影拍攝地　墜崖50公尺慘死

▲當時2人前往的地點在阿達納省，是2012年電影《007：空降危機》開場追逐場景的拍攝地。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

土耳其21歲女子卡菈布魯特（Hatice Nur Karabulut）本周前往007電影拍攝地，帶著從西班牙來的表哥參觀，然而卻在自拍時失去平衡，從約50公尺高的懸崖墜落死亡。而目睹一切事發經過的表哥當下趕緊伸手試圖抓住她，然而並未成功，2人雙雙跌下懸崖。

太陽報報導，卡菈布魯特11日帶著26歲表哥索哲瑞（Mazlum Sozeri）前往阿達納省，到2012年電影《007：空降危機》（Skyfall）開場追逐場景的拍攝地，也就是擁有百年歷史的瓦爾達高架橋（Varda Viaduct）。該地懸崖景色絕美，還有一座高聳雄偉的橋。

然而就在卡菈布魯特當日傍晚約5時30分左右自拍時，不小心失足，一旁的索哲瑞見狀立刻伸手試圖抓住她，但最終並未成功，雙雙墜下50公尺高的懸崖。

儘管緊急人員迅速趕抵現場，把2人運至安全地帶，但卡菈布魯特早已失去性命，而索哲瑞則被緊急送醫，已知無性命危險。

事實上，全世界各地因自拍發生死亡意外事故的案件，至少已奪走330條人命，且在過去10年之中，為了拍美照墜崖、觸電、溺水等事件不斷發生。據統計，全球前3大發生自拍死傷人數的國家分別為印度、美國、俄羅斯。

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