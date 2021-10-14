她聽男友1句話決定整形　3天後臉皮下垂「乾皺如木乃伊」慘被分手

▲俄羅斯一名女建築師整形失敗，臉部皮膚變皺變乾，嚴重下垂，而且每天的相貌變化劇烈。（圖／翻攝自east2west news，下同）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯女建築師斯維特拉娜（Svetlana）因為男友時常抱怨她好像變老了，還說要去找年輕模特兒，她為了挽回愛情決定整形，醫師聲稱為她注射的是在英國等西方國家批准的新藥，沒想到，術後臉上的膠原蛋白快速流失，臉部韌帶似乎被侵蝕消失，一夕之間變得像木乃伊一樣皮肉分離，皮膚看起來又皺又垂。

▲斯維特拉娜原本的樣貌，臉部肌肉緊實，皮膚光滑。

根據《鏡報》引述俄媒報導，37歲的斯維特拉娜因為男友不斷抱怨稱，「妳變老了，我要去找更年輕模特兒」雖然聽起來大概是在開玩笑，但她潛意識裡已被說服，於是在2020年3月時動了整形手術，當時外科醫生聲稱要為她注射一種在英國等西方國家剛獲得批准的新藥「Longidaza」，而在俄羅斯則是一種多用途的藥物，可以幫助分解眼睛下方植入在皮下的多餘膠體，同時她也在臉頰與法令紋處注射填充物。

沒想到，術後不久臉部就出現異常。斯維特拉娜說，「當我晚上走到鏡子前，就發現自己的臉已經開始變了，眼睛下面的皮膚乾扁，真的往下垂了，到早上眼下的乾燥組織越來越多，變化得很快，幾乎每小時我的臉都在變，不到3天時間，連上眼皮也完全變得乾燥、眉毛和眼角也垂了下來。」她後來被整形醫院告知，「Longidaza」這種過敏性抗疤痕藥物正在侵蝕她的組織，當時她仍未意識到這種傷害是不可逆的。

▲斯維特拉娜注射藥物與填充物才不到三天時間，臉部肌膚變得又鬆又垮。

醫生這次為她免費注射了更多膠體填充物，但同時也使用了更多藥物，為她帶了更多疼痛但卻沒有解決皮膚惡化的問題，「在這所有的注射之後，我每天都在鏡子裡看到另一個人，很明顯，某種化學變化正在發生，這太可怕了，就像你被殺死之後腐爛一樣，臉好像在融化而你卻無法阻止，那位醫生也不知道如何治療。」

後來外科醫生和眼科醫生告訴她，由於眼部區域受到損害，她的視力可能會受損，儘管疫情下戴口罩避免了一些尷尬，但她還得戴上墨鏡和帽子遮臉，因為從側面看，她的前額和太陽穴非常平，「我的臉變小了，就像是在製作木乃伊一樣，幾位醫生跟我說，這種藥已經腐蝕了我的臉，這是不可逆轉的。」斯維特拉娜的男友離開了她，事業也被毀了，由於整形醫師翻臉不認帳，目前全案已經進入刑事調查。

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