快訊／「N號房」淫魔趙主彬！遭大法院宣判42年徒刑定讞

▲南韓N號房性剝削案嫌犯趙主彬（조주빈）。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓「N號房事件」利用通訊軟體Telegram經營博士房的主嫌趙主彬（조주빈，音譯），其涉及誘拐、欺騙數十名未成年少女拍攝性剝削影像，並經營影片非法買賣。根據《韓聯社》最新消息，今（14）日南韓大法院（最高法院）維持二審判決，宣判趙主彬有期徒刑42年定讞。

南韓大法院（最高法院）2部由主審大法官李東遠（이동원）於14日上午召開抗告審判，依涉嫌違反兒童與青少年性保護法、犯罪組織條例、殺人預備、類似強姦、強制醜行（性騷擾）、詐欺、毒品管理法等嫌疑，宣判被告趙主彬42年有期徒刑。

同時，法官宣判需向大眾公開趙主彬個人資訊10年、禁止其在兒童青少年或身障人士等相關機構就業、須配戴電子腳鐐監控30年、追繳1億多韓元犯罪所得等。

趙主彬從2019年5月至去年2月間，曾涉及欺騙、威脅數十名女性拍攝性剝削影像，並透過通訊軟體Telegram開設博士房販賣給付費會員觀看，同時還以裸體影像威逼某未成年少年，唆使其加入共犯行列性侵被害者，其所涉及之罪嫌多達14項，去年4月時遭到起訴。

▲南韓N號房性剝削案嫌犯趙主彬。（圖／達志影像）

另外，趙主彬於2019年4月至9月，曾以交換「經營徵信社所蒐集來的情資」之名義詐取韓媒《JTBC News》社長兼前當家主播孫石熙（손석희）達1800萬韓元，同年8月以保管詐欺被害款項之名義詐取前光州市長尹壯鉉（윤장현）達2000萬韓元，其遭起訴的共犯28歲的金某與24歲的李某在一審各判1年6個月徒刑。

檢方認定，趙主彬為了犯罪專門而涉嫌建立名為「博士房」的共同犯罪組織，博士房的加入者以犯罪為目的，除了制定一套內部規則，還分配各自的角色與任務，其犯罪手法早已超越一般為了分享色情影片而建立的組織。

趙主彬一方面坦承曾製作、散佈性剝削影片的罪嫌，一方面卻又否認建立「犯罪組織」犯案，還宣稱檢方蒐集證據的手段違法，對此一、二審法官皆判定趙主彬所犯罪嫌為有罪。

一審中，除了趙主彬與被害者達成和解後公訴遭撤回的部分，法官認定趙主彬所有罪嫌為有罪，判處40年徒刑，加上藏匿犯罪所得等罪嫌，合併為有期徒刑45年；二審中，前述兩件合併審判，加上考量到趙主彬與其他被害者達成和解，因此法官判處其42年有期徒刑。

▲博士房負責統籌財務的第二把交椅「Budda」姜勳。（圖／達志影像）

報導指出，趙主彬還曾與被稱為博士房「第二把交椅」的「Budda（부따）」姜勳（강훈，音譯）一起威脅被害女性拍攝裸體照片，並分享、散佈照片，該犯罪嫌疑於今年4月被追加起訴，目前正在進行一審，因此未來刑罰可能會加重。另外，大法院此次也確定其他4名涉案者的刑罰，其中前公益勤務要員姜某、具濟市府公務員千某13年有期徒刑定讞，付費會員任某與張某各判處8年與7年有期徒刑。

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