美FDA首度批准販售電子煙！曾駁回百萬申請　亮綠燈2大原因曝光

▲美國FDA日前首度批准販售3款菸草味的電子煙。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者葉睿涵／綜合報導

美國食品藥物管理局（FDA）12日打破紀錄，以「菸草味電子煙吸引力低」和「電子煙可減少傳統香菸的使用」為由，首次批准雷諾茲菸草公司（R.J. Reynolds）販售旗下3款菸草味的電子煙，不過雷諾茲另外10款其餘口味的產品則被駁回。

《華盛頓郵報》與FDA的新聞稿顯示，授權上市的3款電子煙，都來自雷諾茲旗下Vuse品牌的菸草味產品。FDA認為，菸草味電子煙難以吸引青少年與兒童，且由於電子煙的尼古丁含量較低，能幫助成癮的抽菸人士減少使用傳統香菸之餘，降低尼古丁對抽菸者身體的危害，因此FDA才准許了此次的販售申請。

然而，雷諾茲另外10款電子煙則被駁回申請，其中包含水果和糖果口味的電子煙。此前，FDA曾以「電子煙有害健康」和「可能導致未成年人上癮」為由，拒絕了逾百萬份電子煙及相關產品的申請。

菸草公司在美國販賣電子煙已有十多年的歷史，不過當局過去對電子煙的監管一直處於灰色地帶。數據顯示，國高中生近年來使用電子煙的頻率不斷增加，且其使用者大多為青少年至25歲左右的成年人士，其中Vuse品牌的電子菸煙更在年輕族群中大受歡迎。

FDA強調，如今FDA通過電子煙的授權申請，並不意味著這些產品已獲得FDA認證是安全的，反之，所有的菸草產品都對身體有害，同時它們也都具有成癮性，因此尚未開始抽菸的人士不應輕易嘗試或開始抽菸。

FDA菸草產品中心主任澤勒（Mitch Zeller）表示，「我們仍會對這項授權保持警惕，也會持續監控電子煙的營銷，確保該公司遵守所有的監管要求，並持續調查是否有大量未成癮者在電子煙被批准販售後開始抽菸。若FDA發現有任何違反的現象存在，那我們會立刻撤回授權。」

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