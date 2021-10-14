高端2期臨床試驗「登權威期刊」年輕人抗體較高　打完57天數據曝

▲高端疫苗二期試驗結果登上《刺胳針》。（圖／記者呂佳賢攝）



記者吳美依／綜合報導

台灣高端疫苗的二期試驗結果今（13）日登上國際權威期刊《刺胳針》（The Lancet）呼吸醫學，論文中提到，這項在台灣進行的大規模、雙盲、隨機中期試驗顯示，高端疫苗具有良好安全性，也能引發良好免疫反應，預測效力高達80-90%。試驗結果也顯示受試者施打57天後的中和抗體效價，年輕族群相對較高。

▲高端二期試驗結果，受試者施打完第1天和57天的中和抗體效價。（圖／翻攝thelancet.com）

圖表顯示，20歲至65歲受試者施打2劑高端57天後，抗體效價達到454 IU/mL，而65歲以上受試者約為296 IU/mL，但整體而言仍有408 IU/mL。

高端二期臨床試驗在台灣10間大型醫學中心與一間地區醫院進行，只要年滿20歲，整體上身體健康，或者曾有病史但狀況穩定者，皆有資格參與試驗，但已排除14天內曾有海外旅遊史，或對疫苗過敏等特殊狀況者。

在2020年12月30日至2021年4月2日期間，3854名受試者被隨機分配，其中3304人為高端組，550人納入安慰劑，他們分別在第1天及第29天施打2劑高端或2劑安慰劑。

高端二期試驗開始至中期分析為止，沒有接獲與疫苗相關的嚴重不良反應，而最常見的副作用包括注射部位疼痛、倦怠感等等，發燒案例非常少。

論文指出，根據BAU轉換模型（BAU conversion model）預測，「當Anti-Spike IgG GMT的數值介於264-899 BAU/mL之間，疫苗預測有效性將落在80至90%之間。」高端疫苗具有良好的安全性，也能有引發良好免疫反應，種種數據支持展開三期試驗。