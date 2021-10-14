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中國不用動武就能統一台灣？　普丁曝「靠1招」就能達成目標

▲▼普丁。（圖／路透）

▲普丁13日接受CNBC採訪時表示，他認為中國無需動武就能達成統一台灣的目標，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

隨著中國對台灣的軍事威嚇增加，台海形勢也變得愈發緊張，不過俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）卻在13日的俄羅斯能源會議上表示，他認為台海爆發軍事衝突的可能不高，因為「中國無需動武就能達成統一台灣的目標」。

據CNBC報導，中國國家主席習近平9日發表「反台灣獨立」的相關談話，隨後總統蔡英文也強調，台灣會增強軍事能力，持續堅守民主自由的前線，展現捍衛國土的決心；兩岸緊張關係不斷升溫。

▲▼普丁。（圖／路透）

然而，俄羅斯總統普丁卻表示，他不認為台海會爆發軍事衝突，因為中國完全不用動用武力就能統一台灣，「中國已是一個強大的經濟體，若按購買力平價計算，中國早已超越美國成為世界第一經濟大國，因此單只透過提升經濟潛力，中國就能達成目標」。

普丁同時也談到了南海的緊張關係。他認為，儘管中國長期以來與南海其他周邊國對水域主權存有爭議，但俄羅斯對此保持中立態度，而且「我們需要為該地區的所有國家，提供一個不受非地區大國干涉的談判機會」。

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