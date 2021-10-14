美翻了！宇宙俯瞰地球夜空　冒出極罕見「藍色噴流」射向太空

▲太空人執行任務時意外在歐洲大陸上空觀測到大氣層中罕見的「藍色噴流」。（圖／翻攝自歐洲太空總署）

記者張寧倢／編譯

法國籍太空人佩斯凱（Thomas Pesquet）目前返回國際太空站，執行第二項名為Alpha的任務，而他日前上傳一張歐洲太空總署（ESA）的照片，太空人們在軌道上行經歐洲時，意外捕捉到美麗的藍色光束從地表噴發而上，被認為是相當罕見的「藍色噴流」，是一種朝太空射去的高空閃電。

根據C net報導，佩斯凱在Flickr上傳了這張太空奇幻美照表示，目前身在國際太空站的ESA太空人們在9月9日行經歐洲時拍攝到罕見的「瞬態發光事件」（Transient Luminous Events，TLEs），這是在高層大氣中發生的閃電，由於時間非常短暫所以很難拍攝和研究，由於國際太空站配備了可觀察大氣狀況的特殊儀器，這次才幸運記錄下美麗的藍光噴發。幾十年前，飛行員偶然觀察到了這些「藍色噴流」，而當時科學家們並不相信它們確實存在。

佩斯凱稱，現今科學家已經證實TLEs是真實存在，這種現象與光射線有關，通常發生在雷暴期間，但高於正常光線的高度，在極少的情況下，閃電可以在穿過正電荷區域之前，在雷雨雲上方的負電荷區域傳播，這會導致光束向上撞擊，產生藍色火焰和分子氮的光芒，但根據高度與傾斜度不同也會出現紅、橙、綠、白多種不同色調的閃光，也因此出現不同的命名，例如，SPRITES、ELVES、GHOSTS和TROLLs等。

Photo extraite d’un timelapse d’un survol de l’Europe. Coup de chance, elle montre un éclair et des sprites dans la haute atmosphère ! On sait maintenant que les sprites/elfes/jets bleus ou géants existent vraiment et qu’ils pourraient avoir une influence sur le climat pic.twitter.com/XBVWI5oifU — Thomas Pesquet (@Thom_astro) October 7, 2021

另外，ESA於今年1月20日也曾發布一段「瞬態發光事件」的影片，其中可以清楚看到艷麗的藍色光芒向太空噴射的珍貴畫面，而這畫面也是從400 公里以上的國際空間站中，透過大氣-空間相互作用監測器「ASIM」俯視地球的天氣限向時所觀測到的。

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