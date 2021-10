美翻了！宇宙俯瞰地球夜空　冒出極罕見「藍色噴流」射向太空

▲太空人執行任務時意外在歐洲大陸上空觀測到大氣層中罕見的「藍色噴流」。(圖/翻攝自歐洲太空總署)

記者張寧倢/編譯

法國籍太空人佩斯凱(Thomas Pesquet)目前返回國際太空站,執行第二項名為Alpha的任務,而他日前上傳一張歐洲太空總署(ESA)的照片,太空人們在軌道上行經歐洲時,意外捕捉到美麗的藍色光束從地表噴發而上,被認為是相當罕見的「藍色噴流」,是一種朝太空射去的高空閃電。

根據C net報導,佩斯凱在Flickr上傳了這張太空奇幻美照表示,目前身在國際太空站的ESA太空人們在9月9日行經歐洲時拍攝到罕見的「瞬態發光事件」(Transient Luminous Events,TLEs),這是在高層大氣中發生的閃電,由於時間非常短暫所以很難拍攝和研究,由於國際太空站配備了可觀察大氣狀況的特殊儀器,這次才幸運記錄下美麗的藍光噴發。幾十年前,飛行員偶然觀察到了這些「藍色噴流」,而當時科學家們並不相信它們確實存在。

佩斯凱稱,現今科學家已經證實TLEs是真實存在,這種現象與光射線有關,通常發生在雷暴期間,但高於正常光線的高度,在極少的情況下,閃電可以在穿過正電荷區域之前,在雷雨雲上方的負電荷區域傳播,這會導致光束向上撞擊,產生藍色火焰和分子氮的光芒,但根據高度與傾斜度不同也會出現紅、橙、綠、白多種不同色調的閃光,也因此出現不同的命名,例如,SPRITES、ELVES、GHOSTS和TROLLs等。

Photo extraite d’un timelapse d’un survol de l’Europe. Coup de chance, elle montre un éclair et des sprites dans la haute atmosphère ! On sait maintenant que les sprites/elfes/jets bleus ou géants existent vraiment et qu’ils pourraient avoir une influence sur le climat pic.twitter.com/XBVWI5oifU