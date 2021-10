加州反疫苗民眾上街抗議　路過街友：你這個笨蛋

▲美國反接種疫苗民眾上街抗議,遭街友打臉。(圖/tweeter@FilmThePoliceLA)

實習記者黃靜芸/台北報導

大量研究顯示,接種新冠肺炎疫苗,有助於降低因病毒而住院或死亡的機會,但在美國卻仍然有人反對疫苗接種。美國加州一名女子,帶著一票反接種疫苗的抗議群眾,於10月2日到洛杉磯街頭宣傳自己對疫苗的理念,瞬間被路邊一名街友打槍。

Hollywood Blvd, Saturday, 11:22 AM:



ANTI-VAXX PROTESTER: Do you see all of these homeless people around. Are they dead in the street with COVID? Hell no. Why?



HOMELESS PERSON (walking by): Because I’m vaccinated you dumb fuck. pic.twitter.com/rPskpOqtKs