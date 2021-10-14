中國干預神戶市「日台交流峰會」　日議員：絕不屈服

▲日本神戶市議員上畠寬弘。（圖／翻攝自Facebook／上畠寛弘）

文／中央社東京13日綜合外電報導

日本神戶市議會69位市議員日前無異議通過挺台意見書，支持台灣以觀察員身分參與10月下旬在神戶舉行的「WHO西太平洋地區委員會」，引發中國抗議，甚至施壓要求神戶停辦日台交流峰會。

世界衛生組織（WHO）第72屆西太平洋地區委員會，預定10月25日至29日在兵庫縣姬路市舉行，共有37個西太平洋地區國家和地區參加，日本為本次年度大會的主辦國。

神戶市議會於10月7日通過挺台意見書指出，台灣是航路、金融、觀光、產業、金融等樞紐，考量到入出境或過境台灣旅客高達6900萬人，倘若台灣無法參與WHO等國際組織，勢必會產生地理上空白，不僅對日本和台灣，甚至可能對全世界人們的健康構成威脅。意見書建請日本政府採取必要措施，讓台灣以觀察員身分與會，有助提升人類福祉。

▲上畠寬弘的推特首頁也放上日台友好圖片。（圖／翻攝Twitter@NorihiroUehata）

身為提案人的神戶市議員上畠寬弘今天在推特發文指出，神戶市議會69位議員無異議通過此意見書後，神戶市接到中國總領事館政治部主任打來的抗議電話，甚至還要求停辦預定11月12日在神戶市舉辦的第7屆日台交流高峰會。上畠憤慨表示，「日台情誼不滅，絕不向中共屈服！」

上畠擔任第7屆日台交流高峰會的執行委員會事務局長（秘書長），負責議程細節安排。