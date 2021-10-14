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待水中3千小時　拍下石斑魚體外受精爆炸瞬間！奪野生動物攝影首獎

文／中央社倫敦13日綜合外電報導

一隻雌性清水石斑魚釋放大量卵之際，數尾雄性魚立即排出精子，法國攝影師巴列斯塔在水中耗時3000小時，拍下這體外受精「爆炸般」一幕，以此奪下今年野生動物攝影師大賽首獎。

英國廣播公司（BBC）報導，巴列斯塔（Laurent Ballesta）在太平洋的法卡拉瓦環礁（Fakarava Atoll），捕捉到這張名為「創造」（Creation）的瞬間。

評審團主席基曼柯克斯（Roz Kidman-Cox）表示，這是技術壯舉，攝影師在滿月時拍下照片，並知道該在什麼時機點按下快門。

每年7月是清水石斑魚的產卵季，多達2萬尾魚「共襄盛舉」，許多礁鯊也隨之而來，企圖飽餐一頓。過度捕撈使石斑魚備受威脅，這張「創造」照片則是在保護區拍攝的。

巴列斯塔說：「我們在此5年，耗時3000個小時潛水，以捕捉到這特定的一刻。我喜歡這張照片，因為（畫面中）雲狀卵的形態：它看起來像一個顛倒的問號。這是一個關於這些卵未來的問題，因為只有百萬分之一將（倖存）變為成魚，但這可能更象徵自然界的未來。」

巴列斯塔不僅贏得本屆野生動物攝影師大賽（Wildlife Photographer of the Year）首獎，也在水中攝影類拔得頭籌。

另外，印度10歲攝影師赫巴爾（Vidyun R Hebbar）拍下蜘蛛吊於網上的一幕，以名為「穹頂之家」的照片拿下青少年組首獎；這張照片背景中模糊的綠色、黃色來自一輛三輪嘟嘟車（tuk-tuk）。

基曼柯克斯表示：「它的焦點非常清晰。如果你放大照片，實際上可以看到（蜘蛛的）小尖牙。我喜歡它（照片）框架的方式，你可以看到網子所有紋理，它的點陣結構。」

赫巴爾也回憶：「每次有車輛經過時，網子都會震動，因此很難對焦蜘蛛。」

野生動物攝影師大賽由倫敦自然歷史博物館（Natural History Museum）舉辦，今年已經來到第57屆。

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