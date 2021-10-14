士兵直升機百米高空跳傘！「悲劇傘沒開」直衝墜地　奇蹟只斷一腿

▲士兵跳傘傘沒開，高空中墜地「斷一腿」奇蹟生還。（圖／翻攝自推特／@qhubobga）

記者趙蔡州／綜合報導

哥倫比亞有一名士兵日前進行跳傘訓練，不料從直升機跳下後，降落傘卻沒有打開，導致他從百米高空中直直落地，整個畫面全被當地民眾拍下，而他在墜落地面後，有右腿骨折及身體、四肢外傷，奇蹟保住一命。

根據Peru21報導，士兵維拉（Luis Alfonso Garces Vila）9日在托萊邁達軍事基地接受跳傘訓練，待前方3名同僚跳下後，他也從直升機上一躍而下，但他的降落傘沒有正常打開。

影片中可以看見，前方3人在跳出直升機後，不到1秒降落傘都正常打開，只有維拉1人沒有開傘，直線往地面俯衝。拍攝者見狀也焦急地不斷高喊，直到維拉消失在鏡頭前。

所幸維拉在墜地後，只有右腿骨折及身體、四肢外傷，被緊急送醫後沒有生命危險，奇蹟保住一命。另外有媒體報導，指稱維拉在最後一刻，順利打開了備用傘，才平安保住性命，意外原因待後續調查釐清。