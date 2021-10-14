「暗黑緋紅女巫」飛吻祝福台灣生日快樂　網友全戀愛：台烏友好！

▲「暗黑版緋紅女巫」烏克蘭辣模咪拉（Mila Azul），拍影片祝台灣生日快樂。（圖／網友stute授權提供）



記者林彥臣／綜合報導

因為關係認識許多東歐美女，還曾經在PTT表特板的 「PO女友挑戰」中，PO出自己的烏克蘭辣模女友美照，讓眾多網友下跪認輸，並且將他封為「烏克蘭王」的網友 stute，在日前國慶日的時候，於表特板上PO出了他邀請「暗黑版緋紅女巫」烏克蘭辣模咪拉（Mila Azul）錄製一段影片，祝台灣生日快樂，還獻上飛吻溶化了許多網友，在推文中大呼「台烏友好」

▲咪拉在影片的最後，還送給台灣的網友一個飛吻。（圖／網友stute授權提供）



咪拉在影片中說，Hello親愛的台灣朋友，我知道10月10日對你們來說是特別的一天，我要向你們說，生日快樂、國慶日快樂，來自我最真心的祝福，咪啦，我愛你們。

網友在推文中表示，「哥，請收下我的膝蓋」、「台烏友好啦」、「烏克蘭妹子總是不會讓人失望」、「戀愛了」、「人生摯愛」。

▲「烏克蘭王」 stute表示，他和Mila已經認識幾年。（圖／網友stute授權提供）



「烏克蘭王」 stute表示，他和Mila已經認識幾年了，因為之前派駐在烏克蘭工作，負責東歐業務，所以認識了不少烏克蘭朋友，有些人就是從事模特工作的，也有幾個人去過台灣工作，剛好國慶日那天臨時聊到國慶日的話題，所以才讓她幫忙的，不過他後來派駐在中亞哈薩克，現在負責中亞東歐區域業務已經3年。

▲咪拉早在2017年在台灣就相當有知名度。（圖／翻攝自IG／milaazul4real）



Pornhub在2017年的調查報告顯示，台灣用戶最常搜尋的名字，就是當時年僅20歲的咪拉。所以咪拉在台灣網友之間相當有知名度，也有許多人覺得她長得很像飾演「緋紅女巫」伊莉莎白·歐森（Elizabeth Olsen）。

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