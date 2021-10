傑克葛倫霍本名發音爆難！　《接線追緝》獨角戲評價超兩極原因曝

記者張靖榕/綜合報導

好萊塢男星傑克葛倫霍(Jacke Gyllenhaal)獨挑大樑演出電影《接線追緝》,在串流平台Netflix上線後擠入前十大熱門排行,並再次引起網友話題,但這次因為電影的有趣設定,而讓網友特別針對他的演技熱議一番。此外,名字公認難唸的他還是有很多人不會正確發音,Podcast節目《宇宙人外信》本集便針對這兩個重點邊聊邊介紹英文。

《接線追緝》是2018年丹麥電影《厄夜追緝令》的翻拍作品,劇情講述一名洛城警探因射殺19歲青少年被調離原職調查,在911報案中心內試圖破解一起綁架案,但劇情到最終反轉,也讓他對自己受到調查的態度有了180度大轉彎。整部戲只有單一場景、一個主角並且發生在一天之內,是讓傑克葛倫霍大飆演技的好機會,卻也引起網友正反兩極的評價。

In The Guilty, Jake Gyllenhaal plays 911 call operator Joe Baylor & spends a majority of the movie talking with unseen characters over the phone — and there’s a lot of talent on the other end of the line!







But did you recognize the voices belonging to these famous faces? pic.twitter.com/RabEkgjFoT