傑克葛倫霍本名發音爆難！　《接線追緝》獨角戲評價超兩極原因曝

記者張靖榕／綜合報導

好萊塢男星傑克葛倫霍（Jacke Gyllenhaal）獨挑大樑演出電影《接線追緝》，在串流平台Netflix上線後擠入前十大熱門排行，並再次引起網友話題，但這次因為電影的有趣設定，而讓網友特別針對他的演技熱議一番。此外，名字公認難唸的他還是有很多人不會正確發音，Podcast節目《宇宙人外信》本集便針對這兩個重點邊聊邊介紹英文。

《接線追緝》是2018年丹麥電影《厄夜追緝令》的翻拍作品，劇情講述一名洛城警探因射殺19歲青少年被調離原職調查，在911報案中心內試圖破解一起綁架案，但劇情到最終反轉，也讓他對自己受到調查的態度有了180度大轉彎。整部戲只有單一場景、一個主角並且發生在一天之內，是讓傑克葛倫霍大飆演技的好機會，卻也引起網友正反兩極的評價。



In The Guilty, Jake Gyllenhaal plays 911 call operator Joe Baylor & spends a majority of the movie talking with unseen characters over the phone — and there’s a lot of talent on the other end of the line!







But did you recognize the voices belonging to these famous faces? pic.twitter.com/RabEkgjFoT

— Netflix (@netflix) October 4, 2021

部分網友認為因《斷背山》獲奧斯卡金像獎最佳男配角提名的傑克葛倫霍，確實是個演技派演員，但在本戲中的情緒表演卻過頭了，除了讓人出戲外，甚至到了有點惱人的地步；然而持相反意見的網友卻表示，以劇中男主角喬（Joe）的人物背景設定，讓他情緒激動和執意破案的動機相當合理，「哪裡會太過頭」？

The craziest thing about THE GUILTY isn't that Jake Gyllenhaal basically carries a one-man show in a heart-racing thriller set over a single day; it's that the movie was directed entirely from a van. Over 11 days. (Thread) pic.twitter.com/Ss7p3GAy8f — NetflixFilm (@NetflixFilm) October 4, 2021

《宇宙人外信》中講到，許多網友認為傑克葛倫霍情緒「太滿」，大多都會用「over the top」形容，意思就是「過頭了」；至於認為全戲若少了傑克葛倫霍演技就不可看的網友則說，「he holds the entire thing(movie) together」，意為「他撐起了整部戲」。

▲傑克葛倫霍在劇中角色吃重，幾乎等同獨角戲。（圖／達志影像）



此外主持人也聊到傑克葛倫霍名字Jacke Gyllenhaal的中文翻譯其實有誤，應該翻為傑克「吉倫霍」，而由於傑克祖先是來自瑞典的貴族，他的姓其實是瑞典姓，而且瑞典語對他名字的發音又完全不同，也讓他時不時必須解釋自己的名字到底如何發音。

其他關於《接線追緝》電影內容、網友評價，以及相關單字和電影的有趣花絮，也在《宇宙人外信》中有聊到，想聽完整單集可以點擊連結收聽，或上各大Podcast平台搜尋《宇宙人外信》。

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