　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／《星際爭霸戰》90歲寇克艦長上太空　刷新最年長太空人紀錄

▲▼扮演寇克艦長的90歲演員薛特納（William Shatner），搭上貝佐斯藍色起源公司的火箭上太空。（圖／路透）

▲扮演寇克艦長的90歲演員薛特納（William Shatner，照片第2人），搭上貝佐斯藍色起源公司的火箭上太空。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

在1960年代美國影集《星際爭霸戰》（Star Trek）當中，扮演寇克艦長的90歲演員薛特納（William Shatner），搭乘貝佐斯創辦的藍色起源（Blue Origin）公司載人火箭「新雪帕德號」（New Shepard）上太空，成為最年長的太空人紀錄。

根據CNN報導，薛特納在預錄的影片中表示，這已經是一次「改變生活」的經歷，因為他在這次冒險中遇到了很多人，「我會被太空的景色所吸引，我想看看那個球體，欣賞它的美麗和堅韌，讓我們……享受旅程吧」。

▲▼藍色起源（Blue Origin）公司載人火箭「新雪帕德號」（New Shepard）搭載薛特納（William Shatner）等人，順利上太空。（圖／路透）

▲藍色起源（Blue Origin）公司載人火箭「新雪帕德號」（New Shepard）搭載薛特納（William Shatner）等人，順利上太空。（圖／路透）

新雪帕德號在這次的升空任務當中，乘客除了薛特納之外，還搭載了任務和飛行營運副總鮑爾斯（Aubrey Powers）、行星實驗室的聯合創始人博修仁（Chris Boshuizen）、臨床試驗軟體公司Medidata Solutions的聯合創始人弗里斯（Glen de Vries）。

薛特納一行人在美國東部時間上午 10 點 50 分之前，從藍色起源的西德州發射場起飛，這次旅行從起飛到降落只用了 10 分鐘抵達太空邊界卡門線（Kármán line），機組人員在他們的飛行路徑頂部，經歷了大約3分鐘的失重，載人太空艙已平安落地，貝佐斯親自在地面迎接所有人。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►這個料理鍋竟然是超美櫻花粉色

ET快訊
乩童狼牙棒狂敲「頭頂卡刀片」噴血　網：王爺臉慘白了
快訊／《星際爭霸戰》寇克艦長上太空　刷新最年長太空人紀錄
颱風巨尾「致災豪大雨」洩3天紫發白！　3波變天降10°C
害鄧佳華被連千毅冷凍　雪乳戰神「裡面沒穿」亮G級車頭燈回應
女星得罪圈內人call out道歉遭「當場封殺」　尷尬對話嚇
福原愛缺席女兒4歲生日　江宏傑佈置「夢幻趴」畫面曝光
快訊／郭台銘過農曆生日　晚間突PO照再發聲！
地方媽媽辦「多P性愛趴」逼少年啪啪　她在旁全程看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／《星際爭霸戰》90歲寇克艦長上太空　刷新最年長太空人紀錄

標普500開盤走高　通脹數據、收益報告發揮投資影響

輝瑞與莫德納疫苗關鍵原料　來自日本「老牌醬油廠」

美國人認為中國是「網路安全威脅」　趙立堅：反對向中國潑髒水

坎培拉新里程碑　成為「世界疫苗接種最多城市」

30屁孩模仿《魷魚遊戲》　飆車包圍路人「打到爆血」！最小才13歲

女教師「到府課輔」出事！和15歲男學生猛拍性愛片　現已懷孕

失業兒「藏父屍」放到風乾　警消破門聞惡臭驚：變木乃伊了

美媒：打完嬌生「第2劑選mRNA」　中和抗體反應更強

地方媽媽辦「烈酒多P性愛趴」狂逼青少年做愛　她在旁全程爽看

《俗女2》陳嘉玲挺大肚熱舞　謝盈萱超逼真「孕肚」幕後曝光

小狗疑遭棄養荒郊身上長滿蜱蟲　夫妻被追車決定收編：我們回家

薯條攤被5員工指控「惡意扣薪」 老闆竟說：員工守則都有規定

客人去小吃店竟拿去年3倍券付！　孩子誤收難過自責...店家怒po網

KID見李佳穎穿同款色：會讓人家誤會！　看她打電話報平安…追上去狂問是誰XD

車子剛開出...右上機械車格降下　平台「液壓機式下壓」車險變鐵餅

桃園砂石場坍塌驚悚瞬間曝！　計程車司機經過遭活埋2hr慘死

捕獲小暖男！見媽下班回家累癱　兒默默進浴室...蹲地幫洗工作服

3D列印《魷魚遊戲》木頭人鬧鐘 時間到秒噴子彈！網瘋：拜託量產

《RM》超敬業！4成員身體不適照錄...哈哈：都在忍　宋智孝腸胃炎「臉色蒼白」：肚子不用力就好

快訊／《星際爭霸戰》90歲寇克艦長上太空　刷新最年長太空人紀錄

標普500開盤走高　通脹數據、收益報告發揮投資影響

輝瑞與莫德納疫苗關鍵原料　來自日本「老牌醬油廠」

美國人認為中國是「網路安全威脅」　趙立堅：反對向中國潑髒水

坎培拉新里程碑　成為「世界疫苗接種最多城市」

30屁孩模仿《魷魚遊戲》　飆車包圍路人「打到爆血」！最小才13歲

女教師「到府課輔」出事！和15歲男學生猛拍性愛片　現已懷孕

失業兒「藏父屍」放到風乾　警消破門聞惡臭驚：變木乃伊了

美媒：打完嬌生「第2劑選mRNA」　中和抗體反應更強

地方媽媽辦「烈酒多P性愛趴」狂逼青少年做愛　她在旁全程爽看

客運司機疑恍神忠孝西路自撞　車上13人傷「衝撞畫面」曝光

廖乙忠隔168天一軍先發拚首勝　黃子鵬要助桃猿止8連不勝

「國民渣男」東出昌大離婚1年爆新戀情！　過夜褒愛被抓包…事務所證實了

麵線竟藏發胖陷阱！營養師提醒「3類人」盡量不要吃

替補蹲捕連2次MVP　高宇杰：運氣！運氣

世新操場畫「停車格」教長有意見！校方1天人工手刷火速清除　

2金融業培育小富翁！　北富銀已培養近6000名

投手丘不好踩導致失分　呂彥青：這不是理由

快訊／《星際爭霸戰》90歲寇克艦長上太空　刷新最年長太空人紀錄

乩童狼牙棒狂敲「頭頂卡刀片」噴血　網：王爺臉慘白了快送醫院

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

國際熱門新聞

女教師和男學生拍性愛片　驚爆已懷孕

19歲女秘書墜10樓亡！傷勢揪出色老闆殺人滅口

狗狗催吐嘔出「姐夫」女主人羞爆

7歲女童重現《魷魚遊戲》　韓網罵翻

牛仔褲別丟洗衣機！造型師建議「永遠別洗」

地方媽媽辦多P性愛趴　逼少年做愛

金正恩身旁站「北韓隊長」　亮藍超緊身衣曝光

州長千金遭當街槍殺　掃射畫面曝光

20歲人妻在老公面前遭8搶匪集體性侵

失業兒「藏父屍」　警消破門聞惡臭驚：變木乃伊

日本「童顏小隻馬」模特兒爆紅　網驚：有成年嗎？

輝瑞與莫德納疫苗關鍵原料　來自日本老牌醬油廠

英研究：「睪固酮」愈高愈容易出軌

坐副駕翹腳遇車禍！X光片揭恐怖下場

更多熱門

相關新聞

美國人認為中國是網路安全威脅　趙立堅：向中國潑髒水

美國人認為中國是網路安全威脅　趙立堅：向中國潑髒水

美國民調顯示，大多數美國人將中國、俄羅斯視為對美網路安全的主要威脅，另外美國國防部前首席軟體主管官員夏蘭（Nicolas Chaillan）也指出，中國在人工智慧、機器學習、網路能力等關鍵領域不斷進步，正佔據全球主導地位，將在未來幾周對這個議題在國會上聽證。中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上回應表示，反對向中國潑髒水。

女教師和男學生拍性愛片　驚爆已懷孕

女教師和男學生拍性愛片　驚爆已懷孕

美媒：打嬌生第2劑選mRNA免疫更強

美媒：打嬌生第2劑選mRNA免疫更強

地方媽媽辦多P性愛趴　逼少年做愛

地方媽媽辦多P性愛趴　逼少年做愛

美國將對加墨2國完解接種疫苗者重開邊境

美國將對加墨2國完解接種疫苗者重開邊境

關鍵字：

貝佐斯星際爭霸戰William Shatner藍色起源北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

身分證1、0、2、5全中免費吃豬肋排

明天重陽節是大凶之日！「6大禁忌」千萬別做

「這2組末碼」天選之人！　連抽到國旅、農遊券

「888元農遊券」首波抽籤出爐！

「600元藝FUN券」今首抽75萬份

是你嗎？藝FUN券首輪抽籤出爐！

鄧佳華踩雷！連千毅怒揭懲處「再犯直接封殺」

美麗妄娜解襯衫「炸F級巨球」　狂戳收百萬

高中妹下腹痛爆！醫問「有性經驗嗎」　照超音波傻眼

18歲貝克宇駕照剛到手　開崔佩儀BMW載嫩妹

「888元農遊券」今首抽22萬份！

颱風天外送千元牛排餐全毀！她譙：不爽不要做

第12輪今午意願登記截止　400萬劑莫德納、BNT、AZ供全年齡層

酷炫找鄧佳華拍片「沒事先告知」連千毅爆氣開嗆

周杰倫提告多家大陸企業　原因曝光網一面倒支持

更多

最夯影音

更多
《俗女2》陳嘉玲挺大肚熱舞　謝盈萱超逼真「孕肚」幕後曝光

《俗女2》陳嘉玲挺大肚熱舞　謝盈萱超逼真「孕肚」幕後曝光
小狗疑遭棄養荒郊身上長滿蜱蟲　夫妻被追車決定收編：我們回家

小狗疑遭棄養荒郊身上長滿蜱蟲　夫妻被追車決定收編：我們回家

薯條攤被5員工指控「惡意扣薪」 老闆竟說：員工守則都有規定

薯條攤被5員工指控「惡意扣薪」 老闆竟說：員工守則都有規定

客人去小吃店竟拿去年3倍券付！　孩子誤收難過自責...店家怒po網

客人去小吃店竟拿去年3倍券付！　孩子誤收難過自責...店家怒po網

KID見李佳穎穿同款色：會讓人家誤會！　看她打電話報平安…追上去狂問是誰XD

KID見李佳穎穿同款色：會讓人家誤會！　看她打電話報平安…追上去狂問是誰XD

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面