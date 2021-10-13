快訊／《星際爭霸戰》90歲寇克艦長上太空　刷新最年長太空人紀錄

▲扮演寇克艦長的90歲演員薛特納（William Shatner，照片第2人），搭上貝佐斯藍色起源公司的火箭上太空。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

在1960年代美國影集《星際爭霸戰》（Star Trek）當中，扮演寇克艦長的90歲演員薛特納（William Shatner），搭乘貝佐斯創辦的藍色起源（Blue Origin）公司載人火箭「新雪帕德號」（New Shepard）上太空，成為最年長的太空人紀錄。

根據CNN報導，薛特納在預錄的影片中表示，這已經是一次「改變生活」的經歷，因為他在這次冒險中遇到了很多人，「我會被太空的景色所吸引，我想看看那個球體，欣賞它的美麗和堅韌，讓我們……享受旅程吧」。

▲藍色起源（Blue Origin）公司載人火箭「新雪帕德號」（New Shepard）搭載薛特納（William Shatner）等人，順利上太空。（圖／路透）



新雪帕德號在這次的升空任務當中，乘客除了薛特納之外，還搭載了任務和飛行營運副總鮑爾斯（Aubrey Powers）、行星實驗室的聯合創始人博修仁（Chris Boshuizen）、臨床試驗軟體公司Medidata Solutions的聯合創始人弗里斯（Glen de Vries）。

薛特納一行人在美國東部時間上午 10 點 50 分之前，從藍色起源的西德州發射場起飛，這次旅行從起飛到降落只用了 10 分鐘抵達太空邊界卡門線（Kármán line），機組人員在他們的飛行路徑頂部，經歷了大約3分鐘的失重，載人太空艙已平安落地，貝佐斯親自在地面迎接所有人。

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