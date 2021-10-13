標普500開盤走高　通脹數據、收益報告發揮投資影響

▲美股標普500指數開盤小幅上漲。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

由於投資者對於最新的通膨數據，以及第三季度收益報告等資訊，進行了接收與消化之後，標準普爾 500 指數開盤走高，大盤指數小幅上漲 0.2%。道瓊斯工業平均指數幾乎持平。納斯達克綜合指數上漲 0.6%。

根據CNBC報導，美國勞工部周三報告稱，9 月份消費者價格指數環比上漲 0.4%，同比上漲 5.4%。根據道瓊斯的數據，經濟學家預計環比增長 0.3%，年複合增長率為 5.3%。

不包括能源和食品，核心消費者物價指數（Core CPI）環比上漲 0.2%，在過去 12 個月上漲 4%，分別為 0.3% 和 4%。

銀行第三季度財報季於13日揭開序幕，摩根大通（JPMorgan Chase）表示，由於貸款損失好於預期，季度利潤高於預期。按資產計算，這家美國最大銀行的收入也高於預期。但報告發布後，摩根大通股價下跌超過 1%。

達美航空也在周三開盤前公佈了財務業績。自大流行開始以來，達美公佈的收入和第一季度利潤均高於預期，且未計入聯邦援助。

然而，該公司也表示，燃料成本和其他費用的上漲，將對其第四季度的利潤構成壓力。達美航空股價下跌超過 3%。

《彭博社》報導稱，由於晶片短缺，蘋果可能會削減 iPhone 13 的產量，因此蘋果股價下跌。包括 Skyworks 和 博通（Broadcom） 在內的晶片製造商也在早盤交易中走低。

投資人還在等待美國銀行（Bank of America）、摩根士丹利（Morgan Stanley）、富國銀行（Wells Fargo）、花旗銀行（Citigroup）和 Walgreens Boots Alliance 周四的收益報告。

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