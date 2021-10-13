　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

標普500開盤走高　通脹數據、收益報告發揮投資影響

▲▼美股,紐約證交所,紐交所。（圖／達志影像／美聯社）

▲美股標普500指數開盤小幅上漲。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

由於投資者對於最新的通膨數據，以及第三季度收益報告等資訊，進行了接收與消化之後，標準普爾 500 指數開盤走高，大盤指數小幅上漲 0.2%。道瓊斯工業平均指數幾乎持平。納斯達克綜合指數上漲 0.6%。

根據CNBC報導，美國勞工部周三報告稱，9 月份消費者價格指數環比上漲 0.4%，同比上漲 5.4%。根據道瓊斯的數據，經濟學家預計環比增長 0.3%，年複合增長率為 5.3%。

不包括能源和食品，核心消費者物價指數（Core CPI）環比上漲 0.2%，在過去 12 個月上漲 4%，分別為 0.3% 和 4%。

銀行第三季度財報季於13日揭開序幕，摩根大通（JPMorgan Chase）表示，由於貸款損失好於預期，季度利潤高於預期。按資產計算，這家美國最大銀行的收入也高於預期。但報告發布後，摩根大通股價下跌超過 1%。

達美航空也在周三開盤前公佈了財務業績。自大流行開始以來，達美公佈的收入和第一季度利潤均高於預期，且未計入聯邦援助。

然而，該公司也表示，燃料成本和其他費用的上漲，將對其第四季度的利潤構成壓力。達美航空股價下跌超過 3%。

《彭博社》報導稱，由於晶片短缺，蘋果可能會削減 iPhone 13 的產量，因此蘋果股價下跌。包括 Skyworks 和 博通（Broadcom） 在內的晶片製造商也在早盤交易中走低。

投資人還在等待美國銀行（Bank of America）、摩根士丹利（Morgan Stanley）、富國銀行（Wells Fargo）、花旗銀行（Citigroup）和 Walgreens Boots Alliance 周四的收益報告。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►這個料理鍋竟然是超美櫻花粉色

ET快訊
乩童狼牙棒狂敲「頭頂卡刀片」噴血　網：王爺臉慘白了
快訊／《星際爭霸戰》寇克艦長上太空　刷新最年長太空人紀錄
颱風巨尾「致災豪大雨」洩3天紫發白！　3波變天降10°C
害鄧佳華被連千毅冷凍　雪乳戰神「裡面沒穿」亮G級車頭燈回應
女星得罪圈內人call out道歉遭「當場封殺」　尷尬對話嚇
福原愛缺席女兒4歲生日　江宏傑佈置「夢幻趴」畫面曝光
快訊／郭台銘過農曆生日　晚間突PO照再發聲！
地方媽媽辦「多P性愛趴」逼少年啪啪　她在旁全程看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／《星際爭霸戰》90歲寇克艦長上太空　刷新最年長太空人紀錄

標普500開盤走高　通脹數據、收益報告發揮投資影響

輝瑞與莫德納疫苗關鍵原料　來自日本「老牌醬油廠」

美國人認為中國是「網路安全威脅」　趙立堅：反對向中國潑髒水

坎培拉新里程碑　成為「世界疫苗接種最多城市」

30屁孩模仿《魷魚遊戲》　飆車包圍路人「打到爆血」！最小才13歲

女教師「到府課輔」出事！和15歲男學生猛拍性愛片　現已懷孕

失業兒「藏父屍」放到風乾　警消破門聞惡臭驚：變木乃伊了

美媒：打完嬌生「第2劑選mRNA」　中和抗體反應更強

地方媽媽辦「烈酒多P性愛趴」狂逼青少年做愛　她在旁全程爽看

《俗女2》陳嘉玲挺大肚熱舞　謝盈萱超逼真「孕肚」幕後曝光

小狗疑遭棄養荒郊身上長滿蜱蟲　夫妻被追車決定收編：我們回家

薯條攤被5員工指控「惡意扣薪」 老闆竟說：員工守則都有規定

客人去小吃店竟拿去年3倍券付！　孩子誤收難過自責...店家怒po網

KID見李佳穎穿同款色：會讓人家誤會！　看她打電話報平安…追上去狂問是誰XD

車子剛開出...右上機械車格降下　平台「液壓機式下壓」車險變鐵餅

桃園砂石場坍塌驚悚瞬間曝！　計程車司機經過遭活埋2hr慘死

捕獲小暖男！見媽下班回家累癱　兒默默進浴室...蹲地幫洗工作服

3D列印《魷魚遊戲》木頭人鬧鐘 時間到秒噴子彈！網瘋：拜託量產

《RM》超敬業！4成員身體不適照錄...哈哈：都在忍　宋智孝腸胃炎「臉色蒼白」：肚子不用力就好

快訊／《星際爭霸戰》90歲寇克艦長上太空　刷新最年長太空人紀錄

標普500開盤走高　通脹數據、收益報告發揮投資影響

輝瑞與莫德納疫苗關鍵原料　來自日本「老牌醬油廠」

美國人認為中國是「網路安全威脅」　趙立堅：反對向中國潑髒水

坎培拉新里程碑　成為「世界疫苗接種最多城市」

30屁孩模仿《魷魚遊戲》　飆車包圍路人「打到爆血」！最小才13歲

女教師「到府課輔」出事！和15歲男學生猛拍性愛片　現已懷孕

失業兒「藏父屍」放到風乾　警消破門聞惡臭驚：變木乃伊了

美媒：打完嬌生「第2劑選mRNA」　中和抗體反應更強

地方媽媽辦「烈酒多P性愛趴」狂逼青少年做愛　她在旁全程爽看

客運司機疑恍神忠孝西路自撞　車上13人傷「衝撞畫面」曝光

廖乙忠隔168天一軍先發拚首勝　黃子鵬要助桃猿止8連不勝

「國民渣男」東出昌大離婚1年爆新戀情！　過夜褒愛被抓包…事務所證實了

麵線竟藏發胖陷阱！營養師提醒「3類人」盡量不要吃

替補蹲捕連2次MVP　高宇杰：運氣！運氣

世新操場畫「停車格」教長有意見！校方1天人工手刷火速清除　

2金融業培育小富翁！　北富銀已培養近6000名

投手丘不好踩導致失分　呂彥青：這不是理由

快訊／《星際爭霸戰》90歲寇克艦長上太空　刷新最年長太空人紀錄

乩童狼牙棒狂敲「頭頂卡刀片」噴血　網：王爺臉慘白了快送醫院

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

國際熱門新聞

女教師和男學生拍性愛片　驚爆已懷孕

19歲女秘書墜10樓亡！傷勢揪出色老闆殺人滅口

狗狗催吐嘔出「姐夫」女主人羞爆

7歲女童重現《魷魚遊戲》　韓網罵翻

牛仔褲別丟洗衣機！造型師建議「永遠別洗」

地方媽媽辦多P性愛趴　逼少年做愛

金正恩身旁站「北韓隊長」　亮藍超緊身衣曝光

州長千金遭當街槍殺　掃射畫面曝光

20歲人妻在老公面前遭8搶匪集體性侵

失業兒「藏父屍」　警消破門聞惡臭驚：變木乃伊

日本「童顏小隻馬」模特兒爆紅　網驚：有成年嗎？

輝瑞與莫德納疫苗關鍵原料　來自日本老牌醬油廠

英研究：「睪固酮」愈高愈容易出軌

坐副駕翹腳遇車禍！X光片揭恐怖下場

更多熱門

相關新聞

投資人等待第3季財報　美股收黑117點

投資人等待第3季財報　美股收黑117點

投資人緊張不安地等待上市公司公布第3季財報，美股今天收黑，不過電動車大廠特斯拉（Tesla）股價上揚，是標準普爾指數和科技股那斯達克指數的最大支撐者。

美股將繼續殺？專家驚爆「1跡象」超不妙

美股將繼續殺？專家驚爆「1跡象」超不妙

道瓊早盤「大漲200點」　油價突破81美元後能源股領漲

道瓊早盤「大漲200點」　油價突破81美元後能源股領漲

就業數據欠佳　美股收黑

就業數據欠佳　美股收黑

就業增長不如預期但能源股帶動　美股開高

就業增長不如預期但能源股帶動　美股開高

關鍵字：

美股那斯達克道瓊工業標準普爾500

讀者迴響

熱門新聞

身分證1、0、2、5全中免費吃豬肋排

明天重陽節是大凶之日！「6大禁忌」千萬別做

「這2組末碼」天選之人！　連抽到國旅、農遊券

「888元農遊券」首波抽籤出爐！

「600元藝FUN券」今首抽75萬份

是你嗎？藝FUN券首輪抽籤出爐！

鄧佳華踩雷！連千毅怒揭懲處「再犯直接封殺」

美麗妄娜解襯衫「炸F級巨球」　狂戳收百萬

高中妹下腹痛爆！醫問「有性經驗嗎」　照超音波傻眼

18歲貝克宇駕照剛到手　開崔佩儀BMW載嫩妹

「888元農遊券」今首抽22萬份！

颱風天外送千元牛排餐全毀！她譙：不爽不要做

第12輪今午意願登記截止　400萬劑莫德納、BNT、AZ供全年齡層

酷炫找鄧佳華拍片「沒事先告知」連千毅爆氣開嗆

周杰倫提告多家大陸企業　原因曝光網一面倒支持

更多

最夯影音

更多
《俗女2》陳嘉玲挺大肚熱舞　謝盈萱超逼真「孕肚」幕後曝光

《俗女2》陳嘉玲挺大肚熱舞　謝盈萱超逼真「孕肚」幕後曝光
小狗疑遭棄養荒郊身上長滿蜱蟲　夫妻被追車決定收編：我們回家

小狗疑遭棄養荒郊身上長滿蜱蟲　夫妻被追車決定收編：我們回家

薯條攤被5員工指控「惡意扣薪」 老闆竟說：員工守則都有規定

薯條攤被5員工指控「惡意扣薪」 老闆竟說：員工守則都有規定

客人去小吃店竟拿去年3倍券付！　孩子誤收難過自責...店家怒po網

客人去小吃店竟拿去年3倍券付！　孩子誤收難過自責...店家怒po網

KID見李佳穎穿同款色：會讓人家誤會！　看她打電話報平安…追上去狂問是誰XD

KID見李佳穎穿同款色：會讓人家誤會！　看她打電話報平安…追上去狂問是誰XD

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面