美國人認為中國是「網路安全威脅」　趙立堅：反對向中國潑髒水

▲中國外交部發言人趙立堅強調，反對美國藉網路安全議題向中國潑髒水。（圖／CFP）

記者林彥臣／綜合報導

美國民調顯示，大多數美國人將中國、俄羅斯視為對美網路安全的主要威脅，另外美國國防部前首席軟體主管官員夏蘭（Nicolas Chaillan）也指出，中國在人工智慧、機器學習、網路能力等關鍵領域不斷進步，正佔據全球主導地位，將在未來幾周對這個議題在國會上聽證。中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上回應表示，反對向中國潑髒水。

趙立堅表示，中國政府高度重視網路安全問題，致力於不斷提升國家網路安全水平，本周恰逢2021年「中國國家網絡安全宣傳周」，今年的活動主題是「網絡安全為人民，網絡安全靠人民」，政府、企業、社會組織、廣大網民共同參與、共同構築網絡安全防線。

趙立堅說，網路安全是全球性挑戰，沒有哪個國家能夠置身事外、獨善其身，維護網絡安全是國際社會的共同責任。

趙立堅強調，「我們反對任何形式的網絡攻擊，反對任何機構或個人借網絡安全問題向中國潑髒水」，反對個別國家一味追求本國優先，動輒以網絡安全為名抹黑他國，蒙蔽人民，當各國應在網絡安全問題上相向而行，在相互尊重、平等互利的基礎上，加強對話合作，共同應對網絡威脅，真正讓數位技術給人民帶來福祉。

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